Сутормин – о трансфере в «Зенит»: «Жизнь такая – до конца чемоданы не распаковываешь никогда!»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о переходе из «Рубина». Этим летом игрок дважды менял клуб.

— Как и когда вы узнали, что не останетесь в «Рубине»?

— Мы готовились к товарищеской игре с «Тамбовом» (5 июля). Сначала был шок. Причем не столько у меня — я постарался абстрагироваться от этого — сколько у моей семьи. Они переживали, что это будет и как. Но все быстро прошло, я приехал Москву, поговорил с руководством «Зенита», мы нашли общий язык, осталось уладить формальности, и все. Я — в Петербурге.

— Даже чемоданы в Казани распаковать не успели?

— Жизнь у нас такая — до конца чемоданы не распаковываешь никогда! Но все великолепно случилось. Понятно, что волновался, было непросто в связи с шумихой вокруг моего перехода, но сейчас это отходит на второй план. Я в «Зените», чему рад. Мое дело — все показывать на поле.

Сутормин – воспитанник «Зенита».

Хавбек провел два матча за молодежную команду петербуржцев.

Россиянин перешел в «Зенит» из «Рубина» за 2,5 миллиона евро.

Неделю назад Сутормин перешел в «Рубин», а теперь опять едет в Питер. Как так?