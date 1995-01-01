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    Сутормин – о трансфере в «Зенит»: «Жизнь такая – до конца чемоданы не распаковываешь никогда!»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о переходе из «Рубина». Этим летом игрок дважды менял клуб.

    — Как и когда вы узнали, что не останетесь в «Рубине»?

    — Мы готовились к товарищеской игре с «Тамбовом» (5 июля). Сначала был шок. Причем не столько у меня — я постарался абстрагироваться от этого — сколько у моей семьи. Они переживали, что это будет и как. Но все быстро прошло, я приехал Москву, поговорил с руководством «Зенита», мы нашли общий язык, осталось уладить формальности, и все. Я — в Петербурге.

    — Даже чемоданы в Казани распаковать не успели?

    — Жизнь у нас такая — до конца чемоданы не распаковываешь никогда! Но все великолепно случилось. Понятно, что волновался, было непросто в связи с шумихой вокруг моего перехода, но сейчас это отходит на второй план. Я в «Зените», чему рад. Мое дело — все показывать на поле.

    • Сутормин – воспитанник «Зенита».
    • Хавбек провел два матча за молодежную команду петербуржцев.
    • Россиянин перешел в «Зенит» из «Рубина» за 2,5 миллиона евро.

    Неделю назад Сутормин перешел в «Рубин», а теперь опять едет в Питер. Как так?

    Источник: «Матч ТВ»

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