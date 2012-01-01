Сутормин – о трансфере в «Зенит»: «Ситуация действительно веселая»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал переход в команду, который состоялся на этой неделе. В текущее трансферное окно футболист дважды менял клуб.

— В Казани ваши проводы без шуток не обошлись?

— Было такое, посмеялись немного. Но ситуация действительно веселая. Спасибо казанцам, что они спокойно все восприняли, по-человечески отнеслись к случившемуся. Хорошие отношения много значат для меня.

Сутормин – воспитанник «Зенита».

Хавбек провел два матча за молодежную команду петербуржцев.

Россиянин перешел в «Зенит» из «Рубина» за 2,5 миллиона евро.

Неделю назад Сутормин перешел в «Рубин», а теперь опять едет в Питер. Как так?