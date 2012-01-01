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    Сутормин – о трансфере в «Зенит»: «Ситуация действительно веселая»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал переход в команду, который состоялся на этой неделе. В текущее трансферное окно футболист дважды менял клуб.

    — В Казани ваши проводы без шуток не обошлись?

    — Было такое, посмеялись немного. Но ситуация действительно веселая. Спасибо казанцам, что они спокойно все восприняли, по-человечески отнеслись к случившемуся. Хорошие отношения много значат для меня.

    • Сутормин – воспитанник «Зенита».
    • Хавбек провел два матча за молодежную команду петербуржцев.
    • Россиянин перешел в «Зенит» из «Рубина» за 2,5 миллиона евро.

    Неделю назад Сутормин перешел в «Рубин», а теперь опять едет в Питер. Как так?

    Источник: Sportbox

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