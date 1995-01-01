De Telegraaf: «Ювентус» и «Аякс» согласовали трансфер де Лигта

За бабками не более погнался де лигт , да и налог в Италии символический из за чего и убежал туда Кристина .
Ранее сообщалось, что «Ювентус» увеличил стоимость предложения «Аяксу» по защитнику Матейсу де Лигту до 67 миллионов евро. Она не устроила амстердамцев, но туринцы тут же повысили сумму до 70 миллионов.
Именно эта цифра удовлетворила амстердамцев, пишет De Telegraaf. Голландцы согласились продать футболиста, который уже согласовал личный контракт с «Ювентусом».
- Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов.
- В прошлом сезоне он провел за клуб 33 матча в Эредивизие, забил три гола и отдал три ассиста. В Лиге чемпионов он сыграл в 11 матчах и забил два гола.
- Де Лигт, согласно СМИ, будет зарабатывать в Турине 12 миллионов евро в год.
Источник: De Telegraaf
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