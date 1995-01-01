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    De Telegraaf: «Ювентус» и «Аякс» согласовали трансфер де Лигта

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» увеличил стоимость предложения «Аяксу» по защитнику Матейсу де Лигту до 67 миллионов евро. Она не устроила амстердамцев, но туринцы тут же повысили сумму до 70 миллионов.

    Именно эта цифра удовлетворила амстердамцев, пишет De Telegraaf. Голландцы согласились продать футболиста, который уже согласовал личный контракт с «Ювентусом».

    • Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов.
    • В прошлом сезоне он провел за клуб 33 матча в Эредивизие, забил три гола и отдал три ассиста. В Лиге чемпионов он сыграл в 11 матчах и забил два гола.
    • Де Лигт, согласно СМИ, будет зарабатывать в Турине 12 миллионов евро в год.

    Источник: De Telegraaf

    Крупнейшая ежедневная общенациональная газета Голландии с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3042

      dinar7777dinar 33 минуты назад

      За бабками не более погнался де лигт , да и налог в Италии символический из за чего и убежал туда Кристина .

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