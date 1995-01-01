De Telegraaf: «Ювентус» и «Аякс» согласовали трансфер де Лигта

Ранее сообщалось, что «Ювентус» увеличил стоимость предложения «Аяксу» по защитнику Матейсу де Лигту до 67 миллионов евро. Она не устроила амстердамцев, но туринцы тут же повысили сумму до 70 миллионов.

Именно эта цифра удовлетворила амстердамцев, пишет De Telegraaf. Голландцы согласились продать футболиста, который уже согласовал личный контракт с «Ювентусом».