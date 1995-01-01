De Telegraaf: «Ювентус» увеличил свое предложение по де Лигту до 67 миллионов

«Ювентус» продолжает переговоры с «Аяксом» по трансферу центрального защитника Матейса де Лигта. По информации De Telegraaf, туринцы увеличили свое предложение по 19-летнему игроку до 67 миллионов евро.

На прошлой неделе сообщалось, что итальянский клуб предложил за голландца 65 миллионов. Амстердамцы хотят получить за футболиста 75 миллионов.

«Ювентус» надеется завершить сделку на этой неделе, чтобы представить де Лигта в субботу и взять его в предсезонное турне команды в Азию.

Ранее стало известно, что туринцы согласовали с защитником пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.