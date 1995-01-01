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    De Telegraaf: «Ювентус» увеличил свое предложение по де Лигту до 67 миллионов

    «Ювентус» продолжает переговоры с «Аяксом» по трансферу центрального защитника Матейса де Лигта. По информации De Telegraaf, туринцы увеличили свое предложение по 19-летнему игроку до 67 миллионов евро.

    На прошлой неделе сообщалось, что итальянский клуб предложил за голландца 65 миллионов. Амстердамцы хотят получить за футболиста 75 миллионов.

    «Ювентус» надеется завершить сделку на этой неделе, чтобы представить де Лигта в субботу и взять его в предсезонное турне команды в Азию.

    Ранее стало известно, что туринцы согласовали с защитником пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.

    Источник: De Telegraaf

    Крупнейшая ежедневная общенациональная газета Голландии с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1004

      Dizayner 44 минуты назад

      да ну его, и футболист и клуб желают срубить побольше бабла, остановить переговоры и все дела))

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      Рейтинг: +1683

      BlackMurder > Dizayner 16 минут назад

      Взяв его, юве обеспечит себе стабильность в защите на долгие годы!!! Одно не пойму, че другие клубы жмут денег

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