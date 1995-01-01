Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Sport Bild: «Барселона» предлагает «ПСЖ» обменять Неймара на Коутиньо, Дембеле, Семеду или Умтити

    Форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону». О ходе переговоров в своем твиттере сообщил журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

    «По нашей информации, «Барселона» не предлагала денег «ПСЖ» за Неймара. «Барса» предложила обменять Неймара на трех из четыре следующих игроков: Коутиньо, Дембеле, Умтити или Семеду», – говорится в твите Фалька.

    • Контракт Неймара с «ПСЖ» действует до 2022 года.
    • Спортивный директор парижан не исключил, что игрок уйдет из клуба.
    • Испанские издания [Marca и El Pais] сообщили, что «ПСЖ» готов подать футболиста.

    Источник: Твиттер Кристиана Фалька

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79050
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72394
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru