Sport Bild: «Барселона» предлагает «ПСЖ» обменять Неймара на Коутиньо, Дембеле, Семеду или Умтити

Форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону». О ходе переговоров в своем твиттере сообщил журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

«По нашей информации, «Барселона» не предлагала денег «ПСЖ» за Неймара. «Барса» предложила обменять Неймара на трех из четыре следующих игроков: Коутиньо, Дембеле, Умтити или Семеду», – говорится в твите Фалька.