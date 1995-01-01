Sport Bild: «Барселона» предлагает «ПСЖ» обменять Неймара на Коутиньо, Дембеле, Семеду или Умтити

Форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону». О ходе переговоров в своем твиттере сообщил журналист Sport Bild Кристиан Фальк.
«По нашей информации, «Барселона» не предлагала денег «ПСЖ» за Неймара. «Барса» предложила обменять Неймара на трех из четыре следующих игроков: Коутиньо, Дембеле, Умтити или Семеду», – говорится в твите Фалька.
- Контракт Неймара с «ПСЖ» действует до 2022 года.
- Спортивный директор парижан не исключил, что игрок уйдет из клуба.
- Испанские издания [Marca и El Pais] сообщили, что «ПСЖ» готов подать футболиста.