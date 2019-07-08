Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо: «Переход Неймара в «Барселону» – вопрос денег»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал возможный уход нападающего Неймара в «Барселону».

«Он не приехал на возобновление тренировок, хотя должен был. Он знал об этом. Посмотрим, какие меры можно принять в этой ситуации.

Его трансфер в «Барселону»? Все знают все. Ситуация ясна для всех ее участников. На сегодня ясно одно – у него все еще есть три года контракта с нами.

Мы еще не получили предложения, поэтому комментировать нечего. Правды ради, у нас были очень поверхностные контакты. Это вопрос денег», – сказал бразилец.