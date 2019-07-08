Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо: «Переход Неймара в «Барселону» – вопрос денег»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал возможный уход нападающего Неймара в «Барселону».
«Он не приехал на возобновление тренировок, хотя должен был. Он знал об этом. Посмотрим, какие меры можно принять в этой ситуации.
Его трансфер в «Барселону»? Все знают все. Ситуация ясна для всех ее участников. На сегодня ясно одно – у него все еще есть три года контракта с нами.
Мы еще не получили предложения, поэтому комментировать нечего. Правды ради, у нас были очень поверхностные контакты. Это вопрос денег», – сказал бразилец.
- По словам отца Неймара, форвард согласовал с клубом свое отсутствие на период начала сборов.
- Ранее президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу сказал, что переход не состоится из-за позиции парижского клуба.
- Неймар перешел во французский клуб из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллионов евро. Трансфер стал самым дорогим в истории.