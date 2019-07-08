Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо: «Переход Неймара в «Барселону» – вопрос денег»

    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал возможный уход нападающего Неймара в «Барселону».

    «Он не приехал на возобновление тренировок, хотя должен был. Он знал об этом. Посмотрим, какие меры можно принять в этой ситуации.

    Его трансфер в «Барселону»? Все знают все. Ситуация ясна для всех ее участников. На сегодня ясно одно – у него все еще есть три года контракта с нами.

    Мы еще не получили предложения, поэтому комментировать нечего. Правды ради, у нас были очень поверхностные контакты. Это вопрос денег», – сказал бразилец.

    • По словам отца Неймара, форвард согласовал с клубом свое отсутствие на период начала сборов.
    • Ранее президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу сказал, что переход не состоится из-за позиции парижского клуба.
    • Неймар перешел во французский клуб из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллионов евро. Трансфер стал самым дорогим в истории.

    Источник: Le Parisien

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72318
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru