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    Неймар-старший: «Сын вернется 15-го июля. «ПСЖ» знает об этом»

    Неймар-старший прокомментировал заявление «ПСЖ» относительно неявки сына на предсезонный сбор. Пресс-служба парижан сообщила о том, что руководство клуба примет меры.

    «Причина была известна. Мы планировали это годом ранее в рамках деятельности сына в Instituto Neymar Jr. (благотворительный фонд – прим. «Бомбардира»).

    Мы не могли перенести мероприятие.

    Он вернется 15-го июля. Все просто, никакой драмы нет», – цитирует бразильца AFP.

    • Ранее сообщалось о желании перейти в «Барселону», за которую он выступал с 2013-го по 2017-й год.

    Источник: AFP

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