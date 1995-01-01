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    «ПСЖ»: «Неймар не явился на предсезонную подготовку. Клуб примет меры»

    «ПСЖ» сообщил о неявке нападающего Неймара на предсезонный сбор команды.

    «В понедельник, 8-го июля, Неймар должен был вернуться в команду в рамках предсезонной подготовке. «ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в ранее оговоренное время и место. Это произошло без разрешения клуба.

    Клуб сожалеет о ситуации и сообщает о том, что примет соответствующие меры», – говорится в заявлении чемпионов Франции.

    • Ранее сообщалось о желании 26-летнего бразильца вернуться в «Барселону», где он выступал с 2013-го по 2017-й год.

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3417

      ivan-football-fan 1 минуту назад

      Думаю, что очень скоро...буквально "на днях" иы узнаем, что Неймар пришёл в расположение ПСЖ на костылях, С ФЛЮСОМ и с температурой и С КУЧЕЙ СПРАВОК ОТ ВРАЧЕЙ, что он опоздал на предсезонку не по своей воле...а вовремя не сообщил, потому, что у него....ЗАРЯДКА КОНЧИЛАСЬ))))

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      Рейтинг: +2604

      +50/-50 14 минут назад

      Во как хочется в Барсу. А как-же дисциплина? Уволить без выходного пособия.

      0
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      Рейтинг: +3417

      ivan-football-fan 18 минут назад

      Бразильяшка явно нарывается... Уверен, в его контракте все подобные ситуации расписаны "по буквам"! И, судя по всему, в соответствии с буквой и духом контракта, ВСЕ КОЗЫРИ НА РУКАХ У КЛУБА!
      В конечном итоге...ПСЖ за него просто тонну денег отвалил! И планировал ЗА ОПРЕДЕЛЁННЫЙ СРОК КОНТРАКТА эти деньги "отбить"! Не на призах, так на рекламе! Все писаные и не писаные уставы УЕФА - на стороне клуба! Неймар просто НЕ МОЖЕТ УЙТИ ИЗ ПСЖ КУДА-ТО ПОТОМУ, ЧТО "ЕМУ ХОЧЕТСЯ"! Прежде всего на такой переход должен согласиться сам клуб! Кто-нибудьслышал что-нибудь на тему "Барса предложила за Неймара ПСЖ столько-то и ПСЖ согласидся"? Пока везде пишут только ОБ ИСТЕРИКЕ НЕЙМАРА! Без некоторых суперзвёзд футбол слегка поблекнет, но не умрёт. Неймары сопьются в подворотне, но останутся умненькие и дисциплинированные "пай-мальчики" Месси и Роналду... В России и без них что-то там "дымится"...А без денег футбола просто не будет! НИГДЕ!

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      Рейтинг: +323

      ФК_Полоцк 40 минут назад

      Ну начал свои танцы с бубном)

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      Рейтинг: +2495

      arzamas 43 минуты назад

      "...Клуб сожалеет о ситуации и сообщает о том, что примет соответствующие меры."

      Это какие такие меры? Кирпичом по башке в темном подъезде и бессознательные манту и посев?)

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      Рейтинг: +3417

      ivan-football-fan > arzamas 36 минут назад

      Думаю, что в УЕФА подобные ситуации расписаны с т.з. прав и обязанностей клубов и футболистов. Неймар своё получит вне всяких сомнений. В конечном итоге, пока он всё не уладит с ПСЖ, Барса просто не сможет его заявить!

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      Рейтинг: +3066

      dinar7777dinar > ivan-football-fan 26 минут назад

      Да барса уже давно сказали что Неймара возвращать не будет а остальное все это дешевые слухи сми . Тем более коутиньо и дембеле остаются и гризманн должен прийти . Вот все мусолят неймар неймар . Да кому он нужен весь переломанный за 220 Лямов . Бред .

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      Рейтинг: +686

      Benifacto 51 минуту назад

      так ему все таки 26 или 27?

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      Рейтинг: +3066

      dinar7777dinar > Benifacto 26 минут назад

      27 . Поэтому дешёвая утятина сми .

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      Рейтинг: +1621

      TOMSON 52 минуты назад

      Что-то Неймар совсем дурак.

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      Рейтинг: +1588

      SarJr > TOMSON 39 минут назад

      Дураки это руководство псж. Уже и так понятно, что не будет их неймар. Могли бы пойти навстречу возможным покупателям и получить за него хоть какие то бабки, а они вы..ываются, не хотят отпускать и грозят какими то санкциями. Ну дадут ему штраф, ну и че?! У него такие счета в банках что мама не горюй, для него этот штраф - копейка

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      Рейтинг: +3417

      ivan-football-fan > SarJr 30 минут назад

      Не факт, что "копейка"!)) Это не неймары владельцов клубов дёргают за верёвочки, а наоборот!
      ЕслиНеймар нагло нарушит условия контракта, ему могут ТАКОЙ ШТРАФ ЗА УЩЕРБ ИМИДЖУ КЛУБА И УПУЩЕННУЮ ВЫГДУ влепить, что мало уже не покажется... Придётся всё ранее заработанное отдать, да ещё и в долги влезть! И при этом, пока он всё не исправит, Барса просто не сможет его заявить, например)))

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      Рейтинг: +1588

      SarJr > ivan-football-fan 22 минуты назад

      Ну это уже от контракта зависит. А за то что вовремя не явился вряд ли прям так будут драть, дембеле и других же не так сильно трогали. Плюс, это только подготовка, а не официальные матчи. Посмотрим что будет

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