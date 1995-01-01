«ПСЖ»: «Неймар не явился на предсезонную подготовку. Клуб примет меры»

Думаю, что очень скоро...буквально "на днях" иы узнаем, что Неймар пришёл в расположение ПСЖ на костылях, С ФЛЮСОМ и с температурой и С КУЧЕЙ СПРАВОК ОТ ВРАЧЕЙ, что он опоздал на предсезонку не по своей воле...а вовремя не сообщил, потому, что у него....ЗАРЯДКА КОНЧИЛАСЬ))))
«ПСЖ» сообщил о неявке нападающего Неймара на предсезонный сбор команды.
«В понедельник, 8-го июля, Неймар должен был вернуться в команду в рамках предсезонной подготовке. «ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в ранее оговоренное время и место. Это произошло без разрешения клуба.
Клуб сожалеет о ситуации и сообщает о том, что примет соответствующие меры», – говорится в заявлении чемпионов Франции.
- Ранее сообщалось о желании 26-летнего бразильца вернуться в «Барселону», где он выступал с 2013-го по 2017-й год.