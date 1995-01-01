«ПСЖ»: «Неймар не явился на предсезонную подготовку. Клуб примет меры»

«ПСЖ» сообщил о неявке нападающего Неймара на предсезонный сбор команды.

«В понедельник, 8-го июля, Неймар должен был вернуться в команду в рамках предсезонной подготовке. «ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в ранее оговоренное время и место. Это произошло без разрешения клуба.

Клуб сожалеет о ситуации и сообщает о том, что примет соответствующие меры», – говорится в заявлении чемпионов Франции.