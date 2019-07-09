El Pais: «ПСЖ» снизит цену на Неймара до 150 миллионов, если не продаст его до конца августа

«ПСЖ» рассматривает вопрос о понижении стоимости нападающего Неймара.

По информации El Pais, руководство парижан готово снизить цену на бразильца до 150 миллионов евро, если не продаст его в последнюю неделю августа.

Как сообщают источники в «ПСЖ», единственный клуб, сделавший предложение по трансферу 27-летнего футболиста, – это «Барселона».