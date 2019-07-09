El Pais: «ПСЖ» снизит цену на Неймара до 150 миллионов, если не продаст его до конца августа

Ну теперь точно не продаст до августа)
«ПСЖ» рассматривает вопрос о понижении стоимости нападающего Неймара.
По информации El Pais, руководство парижан готово снизить цену на бразильца до 150 миллионов евро, если не продаст его в последнюю неделю августа.
Как сообщают источники в «ПСЖ», единственный клуб, сделавший предложение по трансферу 27-летнего футболиста, – это «Барселона».
- Неймар перешел в парижскую команду из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
- Форвард провел за «ПСЖ» 58 матч, забил 51 гол и сделал 29 результативных передач.
Источник: El País
Испанская ежедневная общественно-политическая газета. Выпускается с 1976 года. Вторая по читаемости газета в стране. Разовый тираж составляет около 430 тысяч экземпляров.