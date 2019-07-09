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    El Pais: «ПСЖ» снизит цену на Неймара до 150 миллионов, если не продаст его до конца августа

    «ПСЖ» рассматривает вопрос о понижении стоимости нападающего Неймара.

    По информации El Pais, руководство парижан готово снизить цену на бразильца до 150 миллионов евро, если не продаст его в последнюю неделю августа.

    Как сообщают источники в «ПСЖ», единственный клуб, сделавший предложение по трансферу 27-летнего футболиста, – это «Барселона».

    • Неймар перешел в парижскую команду из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
    • Форвард провел за «ПСЖ» 58 матч, забил 51 гол и сделал 29 результативных передач.

    Источник: El País

    Испанская ежедневная общественно-политическая газета. Выпускается с 1976 года. Вторая по читаемости газета в стране. Разовый тираж составляет около 430 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +331

      ФК_Полоцк 22 минуты назад

      Ну теперь точно не продаст до августа)

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