Marca: «ПСЖ» готов продать Неймара, если «Барселона» включит в сделку Ракитича

Что то как то не верится, что они от Дембеле отказались)
«ПСЖ» готов отпустить нападающего Неймара в «Барселону», сообщает Marca.
Главное условие парижского клуба – в сделку войдет полузащитник каталонцев Иван Ракитич. По информации источника, руководство чемпионов Франции отказалось от вариантов с полузащитниками Филиппе Коутиньо и Усманом Дембеле.
Переговоры могут начаться в течение нескольких недель.
Вчера, 8-го июля, «ПСЖ» сообщил о неявке Неймара на тренировочные сборы и пообещал принять меры. Отец футболиста сказал, что отсутствие форварда связано с благотворительность и прежде было согласовано с клубом.
- Ранее сообщалось, что сто трансфера может составить 222 миллиона евро. За эту стоимость «Барселона» продала Неймара в «ПСЖ» в августе 2017-го года.