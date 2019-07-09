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    Marca: «ПСЖ» готов продать Неймара, если «Барселона» включит в сделку Ракитича

    «ПСЖ» готов отпустить нападающего Неймара в «Барселону», сообщает Marca.

    Главное условие парижского клуба – в сделку войдет полузащитник каталонцев Иван Ракитич. По информации источника, руководство чемпионов Франции отказалось от вариантов с полузащитниками Филиппе Коутиньо и Усманом Дембеле.

    Переговоры могут начаться в течение нескольких недель.

    Вчера, 8-го июля, «ПСЖ» сообщил о неявке Неймара на тренировочные сборы и пообещал принять меры. Отец футболиста сказал, что отсутствие форварда связано с благотворительность и прежде было согласовано с клубом.

    • Ранее сообщалось, что сто трансфера может составить 222 миллиона евро. За эту стоимость «Барселона» продала Неймара в «ПСЖ» в августе 2017-го года.

    Источник: Marca

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    09.07.2019 22:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +331

      ФК_Полоцк 43 минуты назад

      Что то как то не верится, что они от Дембеле отказались)

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