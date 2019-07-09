Marca: «ПСЖ» готов продать Неймара, если «Барселона» включит в сделку Ракитича

«ПСЖ» готов отпустить нападающего Неймара в «Барселону», сообщает Marca.

Главное условие парижского клуба – в сделку войдет полузащитник каталонцев Иван Ракитич. По информации источника, руководство чемпионов Франции отказалось от вариантов с полузащитниками Филиппе Коутиньо и Усманом Дембеле.

Переговоры могут начаться в течение нескольких недель.

Вчера, 8-го июля, «ПСЖ» сообщил о неявке Неймара на тренировочные сборы и пообещал принять меры. Отец футболиста сказал, что отсутствие форварда связано с благотворительность и прежде было согласовано с клубом.