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    Telenord: «Спартак» готов заплатить «Сампдории» 12 миллионов за Рамиреса

    Полузащитник Гастон Рамирес может перейти из «Сампдории» в «Спартак». Об этом сообщается на сайте итальянской телекомпании Telenord.

    По информации источника, футболист не может адаптироваться к тактической схеме нового главного тренера команды Эусебио Ди Франческо. «Спартак» готов заплатить 12 миллионов евро за игрока. Также Рамиресом интересуется «Краснодар».

    • Ранее агент игрока подтвердил информацию об интересе «Спартака» к хавбеку.
    • Футболист перешел в «Сампдорию» из «Мидлсбро» летом 2017 года за 9 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 футболист провел 29 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
    • Контракт хавбека с генуэзцами рассчитан до июня 2021 года.
    • Генеральный директор «Сампдории» сказал, что клуб не будет препятствовать трансферу, если поступит хорошее предложение.


    Источник: Telenord

    Telenord – итальянская телекомпания, которая вещает в Лигурии (регион Италии). Административный центр этой провинции находится в Генуе, «Сампдория» базируется в этом городе. 

     

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +11231

      ВетеR 26 минут назад

      Не будет не в Спартаке не в Краснодаре!
      Подтверждение ,Хаджи в Спартаке и где ???)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4780

      батог 31 минуту назад

      Уже не верится.

      0
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