Telenord: «Спартак» готов заплатить «Сампдории» 12 миллионов за Рамиреса

Полузащитник Гастон Рамирес может перейти из «Сампдории» в «Спартак». Об этом сообщается на сайте итальянской телекомпании Telenord.

По информации источника, футболист не может адаптироваться к тактической схеме нового главного тренера команды Эусебио Ди Франческо. «Спартак» готов заплатить 12 миллионов евро за игрока. Также Рамиресом интересуется «Краснодар».

Ранее агент игрока подтвердил информацию об интересе «Спартака» к хавбеку.

Футболист перешел в «Сампдорию» из «Мидлсбро» летом 2017 года за 9 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 футболист провел 29 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

Контракт хавбека с генуэзцами рассчитан до июня 2021 года.

Генеральный директор «Сампдории» сказал, что клуб не будет препятствовать трансферу, если поступит хорошее предложение.



