Агент Гастона Рамиреса подтвердил интерес «Спартака» к игроку

Пабло Бентанкур, агент полузащитника «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию о возможном трансфере футболиста в «Спартак».

«Это правда, что «Спартак» интересуется Гастоном Рамиресом, но переговоров пока не было», – сказал Бентанкур.