Агент Гастона Рамиреса подтвердил интерес «Спартака» к игроку

Пабло Бентанкур, агент полузащитника «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию о возможном трансфере футболиста в «Спартак».
«Это правда, что «Спартак» интересуется Гастоном Рамиресом, но переговоров пока не было», – сказал Бентанкур.
- Рамирес перешел в «Сампдорию» из «Мидлсбро» летом 2017 года за 9 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 футболист провел 29 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
- Контракт хавбека с генуэзцами рассчитан до июня 2021 года.
- Генеральный директор «Сампдории» сказал, что клуб не будет препятствовать трансферу, если поступит хорошее предложение.