Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Агент Гастона Рамиреса подтвердил интерес «Спартака» к игроку

    Пабло Бентанкур, агент полузащитника «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию о возможном трансфере футболиста в «Спартак».

    «Это правда, что «Спартак» интересуется Гастоном Рамиресом, но переговоров пока не было», – сказал Бентанкур.

    • Рамирес перешел в «Сампдорию» из «Мидлсбро» летом 2017 года за 9 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 футболист провел 29 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
    • Контракт хавбека с генуэзцами рассчитан до июня 2021 года.
    • Генеральный директор «Сампдории» сказал, что клуб не будет препятствовать трансферу, если поступит хорошее предложение.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72347
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru