Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Кононов: «Усиление в «Спартаке» еще возможно, но нужно очень точечное. Селекционный отдел работает, есть кандидаты»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, что не исключает прихода в команду еще новичков до конца трансферного окна.

    Этим летом москвичи уже подписали голкипера Андреа Романьоли и нападающего Эсекьеля Понсе из «Ромы» и полузащитника второй команды «Вольфсбурга» Малкольма Баду.

    Также в клуб из аренды вернулись хавбеки Джано и Зелимхан Бакаев.

    – Возможно ли еще появление новичков в «Спартаке» до конца заявочного периода?

    – Я думаю, что возможно, но нам нужно очень точечно подойти к тем позициям, которые требуют усиления. И очень точечно подойти к кандидатурам, которые на самом деле будут сильнее наших игроков на данный момент. Если они будут на том же уровне, то я не вижу смысла приглашать.

    Поэтому, конечно, наш селекционный отдел работает, есть кандидаты. Но я бы не хотел на эту тему сейчас говорить. Потому что, в первую очередь, меня, конечно же, интересуют те игроки, которые сейчас есть, с кем я работаю. Я в каждого из них верю, что они будут показывать свой уровень и прогрессировать.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79050
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72394
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru