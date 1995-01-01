Кононов: «Усиление в «Спартаке» еще возможно, но нужно очень точечное. Селекционный отдел работает, есть кандидаты»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, что не исключает прихода в команду еще новичков до конца трансферного окна.

Этим летом москвичи уже подписали голкипера Андреа Романьоли и нападающего Эсекьеля Понсе из «Ромы» и полузащитника второй команды «Вольфсбурга» Малкольма Баду.

Также в клуб из аренды вернулись хавбеки Джано и Зелимхан Бакаев.

– Возможно ли еще появление новичков в «Спартаке» до конца заявочного периода?

– Я думаю, что возможно, но нам нужно очень точечно подойти к тем позициям, которые требуют усиления. И очень точечно подойти к кандидатурам, которые на самом деле будут сильнее наших игроков на данный момент. Если они будут на том же уровне, то я не вижу смысла приглашать.

Поэтому, конечно, наш селекционный отдел работает, есть кандидаты. Но я бы не хотел на эту тему сейчас говорить. Потому что, в первую очередь, меня, конечно же, интересуют те игроки, которые сейчас есть, с кем я работаю. Я в каждого из них верю, что они будут показывать свой уровень и прогрессировать.