Ди Марцио: «Торино» отказался продавать Лянко «Зениту» за 20 миллионов

Бред. Человек, который это придумал, не знает про лимит на легионеров в РПЛ.
«Зенит» пытался приобрести центрального защитника «Торино» Лянко.
По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, петербуржцы предложили за 22-летнего футболиста около 20 миллионов евро плюс бонусы. Аналогичные предложения по бразильцу поступили туринцам от «Ромы» и «Аякса», но все они были отклонены.
«Торино» хочет продлить контракт с Лянко до 2024 годы (действующее соглашение рассчитано до 2022-го) на других финансовых условиях.
- Вторую часть сезона-2018/19 Лянко провел в аренде в «Болонье».
- Всего в прошлой кампании защитник сыграл 17 матчей на клубном уровне и забил один гол.