Ди Марцио: «Торино» отказался продавать Лянко «Зениту» за 20 миллионов

«Зенит» пытался приобрести центрального защитника «Торино» Лянко.

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, петербуржцы предложили за 22-летнего футболиста около 20 миллионов евро плюс бонусы. Аналогичные предложения по бразильцу поступили туринцам от «Ромы» и «Аякса», но все они были отклонены.

«Торино» хочет продлить контракт с Лянко до 2024 годы (действующее соглашение рассчитано до 2022-го) на других финансовых условиях.