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    Ди Марцио: «Торино» отказался продавать Лянко «Зениту» за 20 миллионов

    «Зенит» пытался приобрести центрального защитника «Торино» Лянко.

    По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, петербуржцы предложили за 22-летнего футболиста около 20 миллионов евро плюс бонусы. Аналогичные предложения по бразильцу поступили туринцам от «Ромы» и «Аякса», но все они были отклонены.

    «Торино» хочет продлить контракт с Лянко до 2024 годы (действующее соглашение рассчитано до 2022-го) на других финансовых условиях.

    • Вторую часть сезона-2018/19 Лянко провел в аренде в «Болонье».
    • Всего в прошлой кампании защитник сыграл 17 матчей на клубном уровне и забил один гол.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6214

      Вомбат 1 час назад

      Бред. Человек, который это придумал, не знает про лимит на легионеров в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +1987

      paracetamol > Вомбат 1 час назад

      Газеты пишут всякую хрень. Денег у Зенита хватает, но есть же фэйр-плэй.

      0
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      Рейтинг: +597

      Томик > Вомбат 55 минут назад

      В чём проблемы? Есть Сочи.

      0
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      Рейтинг: +6214

      Вомбат > paracetamol 47 минут назад

      Дело не в ФФП, а в том, что 1) на позицию Лянко у Зенита игроков хватает, 2) Зениту надо в течение года пристроить куда-то 7 из 15 уже имеющихся в команде легионеров, 3) Лянко не стоит 20 млн евро, а наши клубы уже давно если и переплачивают, то только за паспортистов.

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