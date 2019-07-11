Д. Комбаров: «Каррера первые полгода был вообще идеален. А потом у него заболело колено, и он перестал нас тренировать»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о работе с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

– Правда, что в «Спартаке» общий язык с командой удалось найти только Мурату Якину и Массимо Каррере?

– Насчет Якина не могу ответить однозначно. На мой взгляд, ему не удалось найти со всеми общий язык, но у него были другие сильные стороны. А Каррера первые полгода чемпионского сезона был вообще идеален. Подходил к нам, советовался, спрашивал, как лучше сделать. А потом ситуация поменялась.

– Из-за чего?

– У него заболело колено, и он перестал нас тренировать.

– Смешно.

– Он это так объяснил. Все кардинально изменилось. Идет тренировка, а Массимо весь в телефоне и постоянно кому-то звонит. Мы решили командой собраться и подойти к тренеру. Спрашиваем, может, это мы что-то не то сделали? Что происходит? Он ответил, что у него просто болит колено.

– Стереотип, что тактика «Спартака» была заслугой тренера Романа Пилипчука, а Каррера отвечал за атмосферу, верный?

– Это не придумано.

– Объяснял вам, как действовать на поле, Пилипчук?

– Объяснял Каррера, но главным тактиком «Спартака» был Пилипчук. Все замены в матчах делались в основном с подсказки Пилипчука, так же, как и все изменения по ходу игры в зависимости от счета, от игрового уклона.

– Он мог бы стать главным тренером?

– Считаю, что да.

– Без Карреры было возможно чемпионство в том сезоне?

– Чемпионство – это совместное достижение тренера и команды. Сочетание упорного труда и везения.

32-летний Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год, сыграл 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.

Этим летом левый защитник перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента.

55-летний Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года. При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.

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