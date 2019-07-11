Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Д. Комбаров: «Каррера первые полгода был вообще идеален. А потом у него заболело колено, и он перестал нас тренировать»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о работе с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

    – Правда, что в «Спартаке» общий язык с командой удалось найти только Мурату Якину и Массимо Каррере?

    – Насчет Якина не могу ответить однозначно. На мой взгляд, ему не удалось найти со всеми общий язык, но у него были другие сильные стороны. А Каррера первые полгода чемпионского сезона был вообще идеален. Подходил к нам, советовался, спрашивал, как лучше сделать. А потом ситуация поменялась.

    – Из-за чего?

    – У него заболело колено, и он перестал нас тренировать.

    – Смешно.

    – Он это так объяснил. Все кардинально изменилось. Идет тренировка, а Массимо весь в телефоне и постоянно кому-то звонит. Мы решили командой собраться и подойти к тренеру. Спрашиваем, может, это мы что-то не то сделали? Что происходит? Он ответил, что у него просто болит колено.

    – Стереотип, что тактика «Спартака» была заслугой тренера Романа Пилипчука, а Каррера отвечал за атмосферу, верный?

    – Это не придумано.

    – Объяснял вам, как действовать на поле, Пилипчук?

    – Объяснял Каррера, но главным тактиком «Спартака» был Пилипчук. Все замены в матчах делались в основном с подсказки Пилипчука, так же, как и все изменения по ходу игры в зависимости от счета, от игрового уклона.

    – Он мог бы стать главным тренером?

    – Считаю, что да.

    – Без Карреры было возможно чемпионство в том сезоне?

    – Чемпионство – это совместное достижение тренера и команды. Сочетание упорного труда и везения.

    • 32-летний Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год, сыграл 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.
    • Этим летом левый защитник перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента.
    • 55-летний Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года. При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.

    Д. Комбаров – о непопадании в заявку сборной России на ЧМ-2018: «Внутри меня все кипело»

    Д. Комбаров – об уходе из «Спартака»: «На лавке я за всю свою карьеру никогда не сидел и сидеть не собираюсь»

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:48
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6027

      silver29 36 минут назад

      "Мы с командой" это он и глушаков ? Что за фигню этот лошара несет ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17924

      oyabun 49 минут назад

      А почему ДимКо про себя не рассказал что тоже "первый год был идеален", а потом видимо что то постоянно болело и мешало качественно играть?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31139

      MaxRnD 50 минут назад

      Чо-та бред какой-то ... !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15899

      VVM1964 1 час назад

      А еще был водитель автобуса - он вдохновенно пел во время маршрута , что было залогом наших побед и был повар , готовивший такое рагу , что нам непременно хотелось сделать такое же из наших соперников ))) . Эх , дайте нам сейчас такого тренера у которого бы пусть и болело бы все что угодно и ни чего не делал бы - пусть , но главное что бы Спартак вновь заиграл ( пусть хотя так " плохо " как играл при Каррере ) , но вновь стал чемпионом .

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5120

      piligrim1986 1 час назад

      да просто слили и все

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79050
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72394
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru