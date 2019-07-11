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    Д. Комбаров – о непопадании в заявку сборной России на ЧМ-2018: «Внутри меня все кипело»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о своей реакции на непопадание в заявку сборной России на домашний чемпионат мира 2018 года.

    – Исторический и домашний чемпионат мира 2018 года прошел мимо вас. Вы философски называете это «выбором тренера». Но вряд ли ваши чувства этим ограничились?

    – Я максималист, поэтому, конечно, внутри меня все кипело. Я живой человек, и у меня внутри много эмоций и чувств. За свое место я всегда бился в рамках правил нашей игры. Когда я увидел окончательный состав сборной на чемпионат, то очень сильно расстроился.

    Но я действительно не обсуждаю выбор тренера. Если он посчитал, что так будет лучше, значит, так тому и быть. Надеюсь, у меня еще будет шанс доказать свою пользу в национальной команде. Я всегда готов к вызову тренерского штаба. Я и во время чемпионата мира душой был вместе с ребятами, болел за них, переживал и радовался их успехам как любой наш болельщик.

    – Глобального переосмысления не было? Сборная закончилась, скоро и «Спартак»?

    – Надеюсь, что сборная еще не закончилась. А после объявления состава мыслей действительно было много. Главная: футбольная карьера пролетает безумно быстро. Уходить из «Спартака» было тяжело, потому что в той команде я был, по сути, с детства, с шести лет, и провел лучшие годы карьеры. После ухода я переживал, но не зацикливался на этом и постепенно понял, что мне реально нужна новая мотивация, новый вызов. Я принял эту ситуацию, мне есть что доказывать. Мой лучший матч еще впереди.

    – Это такой настрой у вас?

    – Да, потому что я собираюсь получать удовольствие от футбола. «Спартак» – команда, которая находится под постоянным давлением. А игрок должен стремиться к полному раскрепощению, делать так, как он считает нужным. Это лучше, чем когда тебя загоняют в рамки.

    • 32-летний Комбаров выступает за сборную России с 2011 года, сыграл 47 матчей и забил два гола.
    • Цвета «Спартака» левый защитник защищал с 2010 по 2019 год.
    • Этим летом он перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента.

    Источник: «Р-Спорт»

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