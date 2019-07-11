Д. Комбаров – об уходе из «Спартака»: «На лавке я за всю свою карьеру никогда не сидел и сидеть не собираюсь»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о своем уходе из «Спартака».

– Как профессионал вы не понимаете, почему стали не нужны «Спартаку» именно в игровом плане?

– Во-первых, у них курс на омоложение. Во-вторых, я пришел к тренеру и спросил, буду ли я получать игровое время. Он мне ответил, что, возможно, игрового времени у меня будет недостаточно и что футболист моего уровня должен играть. Он знает мои амбиции и то, что на лавке я за всю свою карьеру никогда не сидел до этого сезона и сидеть не собираюсь.

Хотел сам попроситься в аренду, но некоторые особенности не позволяют это сделать за год до истечения контракта. Сели, поговорили с руководством «Спартака» и сошлись на расторжении соглашения. Расстались тепло и уважительно.

– Спасибо вам сказали?

– Конечно. Мы подписали все бумаги, а на следующий день приехали вместе с Денисом (Глушаковым – примечание «Бомбардира») на базу и увидели в глазах ребят опустошение. Интересно, что в Тарасовке не было никакого напряжения, но ребята все ходили поникшие. Мы собрали команду в большом зале, сказали слова благодарности и напутствия. Все были грустные, и на это приятно было смотреть, потому что мы видели, как ребята сопереживают нам. Человеческий фактор. Наверное, команда не хотела, чтобы мы уходили.

– Реально никто не радовался?

– Внутри команды – нет. Я был приятно удивлен и поражен, в какую пустоту погрузилась база в связи с нашим отъездом.

– Какие слова говорили вам игроки «Спартака»?

– На собрании говорили в основном мы. Тренер сказал пару слов. И все они были только позитивные и добрые.

32-летний Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год.

В составе столичной команды левый защитник провел 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.

Этим летом он перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента.

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