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    Президент «Марселя» подтвердил уход Балотелли из клуба

    Нападающий «Марселя» Марио Балотелли покинул команду. Об этом сообщил президент французского клуба Жак-Анри Эйро.

    «Нам нужно заполнить позицию нападающего, так как Марио Балотелли не будет выступать за «Марсель», – сказал Эйро.

    Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему футболисту со стороны «Вест Хэма» и «Пармы».

    • Итальянец перешел в «Марсель» из «Ниццы» в январе этого года.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за команду 15 матчей и забил восемь голов.
    • Балотелли попрощался с «Марселем» 26 мая.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2326

      RotBerg 2 минуты назад

      Боаш Дзюбу ждёт :))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      GSmall 30 минут назад

      В Парму ему надо.В Англии уже смысла нет играть с его характером

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