Президент «Марселя» подтвердил уход Балотелли из клуба

Боаш Дзюбу ждёт :))
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли покинул команду. Об этом сообщил президент французского клуба Жак-Анри Эйро.
«Нам нужно заполнить позицию нападающего, так как Марио Балотелли не будет выступать за «Марсель», – сказал Эйро.
Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему футболисту со стороны «Вест Хэма» и «Пармы».
- Итальянец перешел в «Марсель» из «Ниццы» в январе этого года.
- В сезоне-2018/19 форвард провел за команду 15 матчей и забил восемь голов.
- Балотелли попрощался с «Марселем» 26 мая.