Президент «Марселя» подтвердил уход Балотелли из клуба

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли покинул команду. Об этом сообщил президент французского клуба Жак-Анри Эйро.

«Нам нужно заполнить позицию нападающего, так как Марио Балотелли не будет выступать за «Марсель», – сказал Эйро.

Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему футболисту со стороны «Вест Хэма» и «Пармы».