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    Балотелли попрощался с «Марселем»

    Нападающий «Марселя» Марио Балотелли объявил о своем уходе из клуба.

    «Спасибо всем в «Марселе» за эти замечательные пять месяцев, хотя мы и не достигли поставленных целей. Я хочу поблагодарить тренеров и персонал, игроков, президента, директоров и всех, кто работает с клубом, а также болельщиков. Всем спасибо. До скорой встречи и удачи в будущем», – написал футболист в инстаграме.

    • 28-летний Балотелли перешел в «Марсель» из «Ниццы» в январе этого года
    • В его активе 15 матчей и восемь забитых голов.
    • Контракт форварда с клубом истекает 30 июня.

    Источник: Инстаграм Марио Балотелли

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