Балотелли попрощался с «Марселем»

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли объявил о своем уходе из клуба.

«Спасибо всем в «Марселе» за эти замечательные пять месяцев, хотя мы и не достигли поставленных целей. Я хочу поблагодарить тренеров и персонал, игроков, президента, директоров и всех, кто работает с клубом, а также болельщиков. Всем спасибо. До скорой встречи и удачи в будущем», – написал футболист в инстаграме.