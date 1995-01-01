Заболотный тренируется с «Зенитом-2»

«Зенит-2» сегодня днем провел тренировку в рамках подготовки к новому сезону.

В занятии принимал участие нападающий первой команды петербуржцев Антон Заболотный.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист оказался от перехода в «Сочи». Он не хочет расторгать контракт с «Зенитом» и согласен только на аренду.