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    Заболотный тренируется с «Зенитом-2»

    «Зенит-2» сегодня днем провел тренировку в рамках подготовки к новому сезону.

    В занятии принимал участие нападающий первой команды петербуржцев Антон Заболотный.

    Ранее сообщалось, что 28-летний футболист оказался от перехода в «Сочи». Он не хочет расторгать контракт с «Зенитом» и согласен только на аренду.

    • Заболотный перешел в петербургский клуб из «Тосно» в начале 2018 года за 1,5 миллиона евро.
    • В составе «Зенита» российский форвард провел 44 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Твиттер «Зенита-2»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4752

      батог 31 минуту назад

      В западной зоне ПФЛ играет Ленинградец. Он чей ? Может кто знает ?

      0
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      Рейтинг: +82

      Константинн 33 минуты назад

      Заболотный, зенит 2 - нахрена эта информация?

      -1
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      Рейтинг: +1545

      absent32 34 минуты назад

      пфл ему самое то)))

      0
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      Рейтинг: +4863

      Т34 36 минут назад

      По Сеньке и шапка.

      1
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      Рейтинг: +341

      Elisey13 42 минуты назад

      Отлично, ему самое главное деньги! Будет зенит 2 поднимать)

      1
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      Рейтинг: +6699

      Skull_Boy 56 минут назад

      Там ему и место в аутсайдерах ФНЛ и месить гавно в ПФЛ

      1
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      Рейтинг: +4863

      Т34 > Skull_Boy 33 минуты назад

      Да на сколько я слышал, в ПФЛ их не отправляют. Это же Петербург, как они сами утверждают, столица российского футбола, у них спортивные принципы отсутствуют.

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      Рейтинг: +744

      acor94 > Т34 15 минут назад

      Батенька. Фнл уже давно начал чемпионат без зенита 2.

      1
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      Рейтинг: +6773

      KLIM777 57 минут назад

      отстранить его от игр вообще. Переходить он не захотел.

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