Заболотный тренируется с «Зенитом-2»

В западной зоне ПФЛ играет Ленинградец. Он чей ? Может кто знает ?
«Зенит-2» сегодня днем провел тренировку в рамках подготовки к новому сезону.
В занятии принимал участие нападающий первой команды петербуржцев Антон Заболотный.
Ранее сообщалось, что 28-летний футболист оказался от перехода в «Сочи». Он не хочет расторгать контракт с «Зенитом» и согласен только на аренду.
- Заболотный перешел в петербургский клуб из «Тосно» в начале 2018 года за 1,5 миллиона евро.
- В составе «Зенита» российский форвард провел 44 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.