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    Жонас завершил карьеру. Он забил 134 гола в 190 матчах за «Бенфику»

    35-летний нападающий «Бенфики» Жонас объявил о завершении карьеры.

    Бразилец перешел в португальский клуб в 2014-м году свободным агентом. За пять сезонов он принял участие в 190 матчах и забил 134 гола. Со столичной командой он дважды стал чемпионом страны и два раза выиграл Кубок лиги.

    Прежде Жонас выступал за «Валенсию», «Гремио», «Сантос» и «Гуарани». В составе сборной Бразилии играл на Кубке Америки-2016, где команда не вышла из группы.

    Источник: Официальный твиттер «Бенфики»

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    09.07.2019 22:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +316

      GSmall 1 час назад

      Классный был форвард.Такой крепкий и меткий

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