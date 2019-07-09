Жонас завершил карьеру. Он забил 134 гола в 190 матчах за «Бенфику»

35-летний нападающий «Бенфики» Жонас объявил о завершении карьеры.

Бразилец перешел в португальский клуб в 2014-м году свободным агентом. За пять сезонов он принял участие в 190 матчах и забил 134 гола. Со столичной командой он дважды стал чемпионом страны и два раза выиграл Кубок лиги.

Прежде Жонас выступал за «Валенсию», «Гремио», «Сантос» и «Гуарани». В составе сборной Бразилии играл на Кубке Америки-2016, где команда не вышла из группы.