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    Медведев: «Мы взяли Сутормина на позицию, которую хотели дополнить. У него есть все возможности, чтобы стать игроком основы»

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер Алексея Сутормина из «Рубина».

    25-летний полузащитник покинул казанский клуб десять дней после перехода из «Оренбурга».

    «Прессу интересует процесс перехода, а нас – результат. Процесс можно будет описать, когда игрок выйдет на пенсию, или, когда сам захочет рассказать.

    Переговоры шли доброжелательно и конструктивно, у игрока были свои представления , у нас – свои. Удалось найти хорошую, компромиссную структуру контракта, соответствующую потенциалу Сутормина.

    Что касается двухступенчатой схемы, за ней ничего не стоит – есть два трансферных соглашения: «Оренбург» – «Рубин» и «Рубин» – «Зенит». Это сделано без каких-то нарушений действующего регламента по переходу.

    Почему сразу не получилось? Главное – прийти к цели, а какой дорогой, не так важно.

    Все зависит от Сутормина. Мы его взяли на ту позицию, которую хотели дополнить. Теперь у него есть все возможности, чтобы показать себя и стать игроком основы, но это придется доказывать на поле», – сказал Медведев.

    • Команда Сергея Семака выиграла прошлый сезон чемпионата России.
    • Новый начнется 12-го июля. Петербургский клуб 14-го июля примет «Тамбов».

    Источник: ТАСС

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