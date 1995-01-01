Медведев: «Мы взяли Сутормина на позицию, которую хотели дополнить. У него есть все возможности, чтобы стать игроком основы»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер Алексея Сутормина из «Рубина».

25-летний полузащитник покинул казанский клуб десять дней после перехода из «Оренбурга».

«Прессу интересует процесс перехода, а нас – результат. Процесс можно будет описать, когда игрок выйдет на пенсию, или, когда сам захочет рассказать.

Переговоры шли доброжелательно и конструктивно, у игрока были свои представления , у нас – свои. Удалось найти хорошую, компромиссную структуру контракта, соответствующую потенциалу Сутормина.

Что касается двухступенчатой схемы, за ней ничего не стоит – есть два трансферных соглашения: «Оренбург» – «Рубин» и «Рубин» – «Зенит». Это сделано без каких-то нарушений действующего регламента по переходу.

Почему сразу не получилось? Главное – прийти к цели, а какой дорогой, не так важно.

Все зависит от Сутормина. Мы его взяли на ту позицию, которую хотели дополнить. Теперь у него есть все возможности, чтобы показать себя и стать игроком основы, но это придется доказывать на поле», – сказал Медведев.