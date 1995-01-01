Президент брестского «Динамо»: «Русский мир» нам не нужен. Давайте строить свой»

Президент брестского «Динамо» Александр Зайцев прокомментировал идею приглашения в РПЛ клубов из стран СНГ.

«Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого русского мира. Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам – вредно. «Русский мир» нам не нужен. Давайте строить свой», – заявил Зайцев.