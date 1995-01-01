Президент брестского «Динамо»: «Русский мир» нам не нужен. Давайте строить свой»

еще один балобол
Президент брестского «Динамо» Александр Зайцев прокомментировал идею приглашения в РПЛ клубов из стран СНГ.
«Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого русского мира. Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам – вредно. «Русский мир» нам не нужен. Давайте строить свой», – заявил Зайцев.
- Ранее Евгений Гинер предложил включить в РПЛ иностранные клубы.
- Белорусские фанаты отреагировали на инициативу отрицательно.
- Руководство минского «Динамо» положительно отнеслось к идее.
«Прессбол» – белорусская спортивная газета. Тираж – 7 тысяч. Издание представляет Беларусь в престижных опросах газеты «France Football» для определения обладателя «Золотого мяча».