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    Президент брестского «Динамо»: «Русский мир» нам не нужен. Давайте строить свой»

    Президент брестского «Динамо» Александр Зайцев прокомментировал идею приглашения в РПЛ клубов из стран СНГ.

    «Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого русского мира. Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам – вредно. «Русский мир» нам не нужен. Давайте строить свой», – заявил Зайцев.

    Источник: «Прессбол»

    «Прессбол» – белорусская спортивная газета. Тираж – 7 тысяч. Издание представляет Беларусь в престижных опросах газеты «France Football» для определения обладателя «Золотого мяча».

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4609

      84aivengo 2 минуты назад

      еще один балобол

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      Рейтинг: +14

      Волька 25 минут назад

      Мразь по нац.ты кто?

      0
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      Рейтинг: +5445

      mihail200606 51 минуту назад

      В Беларусь своих западенцев хватало всегда.. Вас никто и не тянет туда, прям сокровище можно подумать всем нужное..

      стройте свой, картофельный мир..

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