Гуренко – об идее добавить в РПЛ иностранные клубы: «Положительное отношение, поддерживаю»

Давно пора!!!
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поддержал предложение Евгения Гинера включить в РПЛ иностранные клубы – в частности, из Белоруссии. Экс-футболист «Локомотива» поддерживает инициативу.
– Отношение – положительное, поддерживаю. На матчах собирались бы полные стадионы, прошлогодние встречи минского «Динамо» с «Зенитом» это подтвердили. Наши команды не затеряются в российской лиге – при условии, что усилятся. Это также большой плюс для сборной Белоруссии и футболистов – они стали бы реже уезжать, выступали бы дома.
– Но насколько конкурентноспособными были бы белорусские клубы в РПЛ?
– При правильном подходе это вполне возможно. Даже не требуется заоблачный бюджет.
– Сколько таких команд могло перейти из вашего чемпионата в РПЛ?
– Думаю, что по одной от нас, Армении и Казахстана будет достаточно.
- Ранее 15 из 16-ти клубов РПЛ поддержали расширение состава участников лиги до 18-ти с сезона-2020/21.
- Единственный клуб, который против увеличения числа участников РПЛ, – «Спартак».
- При этом окончательное решение по поводу расширения лиги не принято.