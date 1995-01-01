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    Гуренко – об идее добавить в РПЛ иностранные клубы: «Положительное отношение, поддерживаю»

    Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поддержал предложение Евгения Гинера включить в РПЛ иностранные клубы – в частности, из Белоруссии. Экс-футболист «Локомотива» поддерживает инициативу.

    – Отношение – положительное, поддерживаю. На матчах собирались бы полные стадионы, прошлогодние встречи минского «Динамо» с «Зенитом» это подтвердили. Наши команды не затеряются в российской лиге – при условии, что усилятся. Это также большой плюс для сборной Белоруссии и футболистов – они стали бы реже уезжать, выступали бы дома.

    – Но насколько конкурентноспособными были бы белорусские клубы в РПЛ?

    – При правильном подходе это вполне возможно. Даже не требуется заоблачный бюджет.

    – Сколько таких команд могло перейти из вашего чемпионата в РПЛ?

    – Думаю, что по одной от нас, Армении и Казахстана будет достаточно.

    • Ранее 15 из 16-ти клубов РПЛ поддержали расширение состава участников лиги до 18-ти с сезона-2020/21.
    • Единственный клуб, который против увеличения числа участников РПЛ, – «Спартак».
    • При этом окончательное решение по поводу расширения лиги не принято.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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