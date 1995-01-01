Гуренко – об идее добавить в РПЛ иностранные клубы: «Положительное отношение, поддерживаю»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поддержал предложение Евгения Гинера включить в РПЛ иностранные клубы – в частности, из Белоруссии. Экс-футболист «Локомотива» поддерживает инициативу.

– Отношение – положительное, поддерживаю. На матчах собирались бы полные стадионы, прошлогодние встречи минского «Динамо» с «Зенитом» это подтвердили. Наши команды не затеряются в российской лиге – при условии, что усилятся. Это также большой плюс для сборной Белоруссии и футболистов – они стали бы реже уезжать, выступали бы дома.

– Но насколько конкурентноспособными были бы белорусские клубы в РПЛ?

– При правильном подходе это вполне возможно. Даже не требуется заоблачный бюджет.

– Сколько таких команд могло перейти из вашего чемпионата в РПЛ?

– Думаю, что по одной от нас, Армении и Казахстана будет достаточно.