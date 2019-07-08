«Вест Хэм» отказался от Балотелли. Клуб нацелен на форварда «Сельты» Гомеса

Форвард Марио Балотелли, у которого закончился контракт с «Ниццей», был предложен«Вест Хэму».
Английский клуб отказался подписывать свободного агента, так как руководство «молотобойцев» рассчитывает приобрести нападающего «Сельты» Максимилиано Гомеса.
Сумма отступных в контракте 22-летнего уругвайца составляет 50 миллионов евро.
«Сельта» готова расстаться с игроком за 40 миллионов.
- В прошедшем сезоне итальянский футболист выступал за «Ниццу» и «Марсель».
- Он сыграл в десяти матчах Лиги 1 за «Ниццу» и отдал одну голевую передачу.
- За «Марсель» Балотелли провел 15 игр и забил восемь голов.
- В текущем сезоне Гомес сыграл 35 матчей в составе галисийцев, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.