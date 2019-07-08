«Вест Хэм» отказался от Балотелли. Клуб нацелен на форварда «Сельты» Гомеса

Форвард Марио Балотелли, у которого закончился контракт с «Ниццей», был предложен«Вест Хэму».

Английский клуб отказался подписывать свободного агента, так как руководство «молотобойцев» рассчитывает приобрести нападающего «Сельты» Максимилиано Гомеса.

Сумма отступных в контракте 22-летнего уругвайца составляет 50 миллионов евро.

«Сельта» готова расстаться с игроком за 40 миллионов.