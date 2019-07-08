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    «Вест Хэм» отказался от Балотелли. Клуб нацелен на форварда «Сельты» Гомеса

    Форвард Марио Балотелли, у которого закончился контракт с «Ниццей», был предложен«Вест Хэму».

    Английский клуб отказался подписывать свободного агента, так как руководство «молотобойцев» рассчитывает приобрести нападающего «Сельты» Максимилиано Гомеса.

    Сумма отступных в контракте 22-летнего уругвайца составляет 50 миллионов евро.

    «Сельта» готова расстаться с игроком за 40 миллионов.

    • В прошедшем сезоне итальянский футболист выступал за «Ниццу» и «Марсель».
    • Он сыграл в десяти матчах Лиги 1 за «Ниццу» и отдал одну голевую передачу.
    • За «Марсель» Балотелли провел 15 игр и забил восемь голов.
    • В текущем сезоне Гомес сыграл 35 матчей в составе галисийцев, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: The Telegraph

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