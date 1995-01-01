Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    «Лестер» выкупил у «Монако» права на Тилеманса

    Полузащитник Юри Тилеманс подписал постоянный контракт с «Лестером».

    Вторую половину прошлого сезона он в английском клубе на правах аренды из «Монако». Сумма сделки составила 45 миллионов евро, соглашение подписано сроком на четыре года.

    «Стать частью этого клуба – приятное чувство. С момента моего перехода в аренду, игроки, персонал и болельщики фантастически относились ко мне. Поэтому я очень воодушевлен переходом», – цитирует 22-летнего игрока пресс-служба «Лестера».

    • В 13-ти матчах английской Премьер-лиги бельгиец забил три гола и отдал пять ассистов.
    • Команда Брендана Роджерса заняла девятое место в турнирной таблице.

    Источник: Официальный сайт «Лестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72318
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru