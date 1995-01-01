«Лестер» выкупил у «Монако» права на Тилеманса

Полузащитник Юри Тилеманс подписал постоянный контракт с «Лестером».

Вторую половину прошлого сезона он в английском клубе на правах аренды из «Монако». Сумма сделки составила 45 миллионов евро, соглашение подписано сроком на четыре года.

«Стать частью этого клуба – приятное чувство. С момента моего перехода в аренду, игроки, персонал и болельщики фантастически относились ко мне. Поэтому я очень воодушевлен переходом», – цитирует 22-летнего игрока пресс-служба «Лестера».