Тренер «Зенита» Оливейра: «Видно, что Сантос очень рад оказаться в нашем клубе»

Тренер «Зенита» Уильям Артур де Оливейра поделился мнением о новичке команды защитнике Дугласе Сантосе.

Бразилец перешел в петербургский клуб из «Гамбурга» 4 июля за 12 миллионов евро.

«Он – скромный парень. Но видно: очень рад тому, что оказался в «Зените». После игры за Суперкубок (России с «Локомотивом» – 2:3) долго с ним разговаривали. Объяснял ему, как Сергей Семак видит его роль на поле, обсуждали какие-то нюансы его игры на позиции левого защитника, тактические принципы главного тренера.

Что говорит Сантос? Ему очень нравится наша команда. В Москве успел почувствовать, чем для нее являются болельщики «Зенита». Считаю, Дуглас – очень хороший футболист и в дальнейшем нам очень поможет. Не за полем, как это было в Москве, а именно на поле. Там он будет более полезен.

О чем он спрашивает меня в первую очередь? Ему очень интересно узнать как можно больше о нашем чемпионате, о соперниках. Скорости и открытый футбол в Суперкубке ему, кстати, понравились. Правда, пришлось сказать ему, что такими матчи в чемпионате России получаются далеко не всегда. Однако надо сказать, что это взрывной футболист, который любит играть на скорости. Но у нас еще есть неделя, чтобы адаптировать Дугласа к нашим требованиям. Надеюсь, он быстро все поймет», – сказал де Оливейра.