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    Fox Sports: УЕФА пригласил Аргентину выступить в Лиге наций

    По информации Fox Sports, УЕФА направил приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге наций.

    При этом южноамериканская команда сможет принять участие в турнире только, если откажется от выступления на следующем Кубке Америки в 2023 году. В этом году аргентинцы заняли в данном соревновании третье место.

    Лига наций – европейский турнир, созданный УЕФА в прошлом году в качестве альтернативы международным товарищеским матчам. Победителем Лиги наций-2018/19 стала сборная Португалии, победившая в финале Голландию со счетом 1:0.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +337

      Ганнибал Лектор 3 минуты назад

      Правильно, в ж0пу коррумпированный КОНМЕБОЛ

      0
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      Рейтинг: +6675

      Skull_Boy 4 минуты назад

      Тогда Афганистан пригласили и Бурунди

      0
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      Рейтинг: +2641

      САДЫЧОК 5 минут назад

      Что , за бред ! Зачем , они нужны в Евротурнире ?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1538

      absent32 12 минут назад

      да, и как новичок соревнований начнет с лиги D. )))

      0
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      Рейтинг: +239

      Ашет Арбузян 12 минут назад

      сразу к Андорре, Сан-Марино и Люксембургу

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