Fox Sports: УЕФА пригласил Аргентину выступить в Лиге наций

По информации Fox Sports, УЕФА направил приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге наций.

При этом южноамериканская команда сможет принять участие в турнире только, если откажется от выступления на следующем Кубке Америки в 2023 году. В этом году аргентинцы заняли в данном соревновании третье место.

Лига наций – европейский турнир, созданный УЕФА в прошлом году в качестве альтернативы международным товарищеским матчам. Победителем Лиги наций-2018/19 стала сборная Португалии, победившая в финале Голландию со счетом 1:0.