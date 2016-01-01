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    Журналист Карпов: «Мелкадзе «Ахмату» не нужен. «Спартак» не собирается отпускать форварда в аренду»

    Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов прокомментировал информацию СМИ о том, что «Ахмат» заинтересован в аренде нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе.

    «Чемпионат» сообщил, что Цорн (Томас, генеральный директор «Спартака») может сдать в аренду «Ахмату» нападающего Георгия Мелкадзе. Якобы в нем заинтересован главный тренер Рашид Рахимов. Мол, ему нужен оттянутый форвард.

    Это не так, «Ахмату» форвард не нужен. Там ищут правого защитника. Вопрос по потенциальной аренде Мелкадзе действительно обсуждался до сборов, но после продажи Зе Луиша он отпал.

    Георгий неплохо проявил себя в предсезонке (забил по голу в товарищеских встречах с «Сочи» и «Дьером»), и поэтому (мой прогноз) он останется в команде третьим нападающим после Адриано и Понсе», – написал Карпов в телеграме.

    • В прошлом сезоне 22-летний футболист провел за «Спартак» 11 матчей и не отметился результативными действиями.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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