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    Гончаренко: «Четкой схемы в обороне у ЦСКА еще нет, но мы хорошо изучили две. Можем играть в 2 или 3 центральных защитника»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что москвичи хорошо изучили две оборонительные схемы. При этом он подчеркнул, что пока не знает, по какой именно будет играть команда.

    «Уход Бекао, приход Шарлии, восстановление Васина – это влияет на подготовительный процесс. Четкой схемы еще нет, мы в поиске.

    Но мы хорошо изучили две схемы: можем играть как в три центральных защитника, так и в два. Плюс у нас есть суператакующий защитник Фернандес. Будем думать, отталкиваясь от соперника», – сказал Гончаренко.

    • В первом туре сезона-2019/20 ЦСКА в воскресенье, 14 июля, встретится на выезде с «Крыльями Советов».

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 15:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2330

      RotBerg 35 минут назад

      А ещё в одного или в четырёх)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1165

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      У Гончаренко давно все схемы в мозгах перегорели.

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