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    Кикнадзе: «Вице-президент «Барселоны» отметил игру Алексея Миранчука в матче с «Зенитом»

    Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что на игре за Суперкубок России с «Зенитом» (3:2) присутствовал вице-президент «Барселоны» Хавьер Бордас. Функционеру каталонцев понравились действия полузащитника москвичей Алексея Миранчука.

    «Только за счет характера такие игры не выигрываются, но и без характера они не выигрываются. Я считаю, что команда провела один из лучших матчей за последнее время. Именно команда, вся, целиком. Хотя есть несколько моментов, которые я не могу не выделить. Это эффектная и эффективная игра Смолова, это фантастическая игра Алексея Миранчука. Скажу вам, вчера на трибуне был первый вице-президент «Барселоны» Хавьер Бордас, и он выделил, в первую очередь, именно Алексея.

    Крыховяк сыграл прекрасно. Как сыграла защита, мне тоже понравилось. Команда показала характер, и это свидетельствует о ее зрелости.

    Смолов окончательно адаптировался? Федор почувствовал себя своим. Это очевидно и было видно уже в концовке прошлого сезона. Для нас это принципиально важно, учитывая травму Фарфана. Сейчас вообще очень большое давление на линию нашей атаки. И вот эта четверка – Рифат, Федя и братья – очень серьезная история», – сказал Кикнадзе.

    • В игре за Суперкубок хавбек отметился дублем.
    • В прошлом сезоне Миранчук провел за «Локомотив» 44 матча. забил пять голов и сделала 13 результативных передач.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1194

      Axe111 34 минуты назад

      ЭФФЕКТНАЯ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛООООООЛ ЧЕ ТЫ МЕЛЕШЬ

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