Кикнадзе: «Вице-президент «Барселоны» отметил игру Алексея Миранчука в матче с «Зенитом»

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что на игре за Суперкубок России с «Зенитом» (3:2) присутствовал вице-президент «Барселоны» Хавьер Бордас. Функционеру каталонцев понравились действия полузащитника москвичей Алексея Миранчука.

«Только за счет характера такие игры не выигрываются, но и без характера они не выигрываются. Я считаю, что команда провела один из лучших матчей за последнее время. Именно команда, вся, целиком. Хотя есть несколько моментов, которые я не могу не выделить. Это эффектная и эффективная игра Смолова, это фантастическая игра Алексея Миранчука. Скажу вам, вчера на трибуне был первый вице-президент «Барселоны» Хавьер Бордас, и он выделил, в первую очередь, именно Алексея.

Крыховяк сыграл прекрасно. Как сыграла защита, мне тоже понравилось. Команда показала характер, и это свидетельствует о ее зрелости.

Смолов окончательно адаптировался? Федор почувствовал себя своим. Это очевидно и было видно уже в концовке прошлого сезона. Для нас это принципиально важно, учитывая травму Фарфана. Сейчас вообще очень большое давление на линию нашей атаки. И вот эта четверка – Рифат, Федя и братья – очень серьезная история», – сказал Кикнадзе.