Джорджевич: «Я не знаю о слухах, счастлив в «Зените». Что будет дальше, не могу сказать»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич прокомментировал результат матча за Суперкубок России против «Локомотива» (2:3).

– У нас не все получилось, «Локо» заслужил победу. Я поздравляю команду.

– Что случилось в концовке матча? Почему пропустили два мяча?

– Вообще непонятно. За три минуты получили два быстрых гола. Получили один, не успели вернуться, глаза открыть, нам забили второй.

– Много слухов о вашем будущем ходит. Остаетесь в «Зените»?

– Я не знаю о слухах, счастлив в «Зените». Что дальше будет, не могу сказать.

Прошлый сезон Джореджевич провел в аренде в «Арсенале».

«Спорт Бизнес Online» сообщал, что игрок может перейти в «Рубин». По информации «Р-спорт», «Зенит» может обменять Джорджевича на игрока «Селтика» Тома Рогича.

Контракт футболиста с санкт-петербуржцами истекает в 2023 году.

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