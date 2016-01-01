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    Джорджевич: «Я не знаю о слухах, счастлив в «Зените». Что будет дальше, не могу сказать»

    Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич прокомментировал результат матча за Суперкубок России против «Локомотива» (2:3).

    – У нас не все получилось, «Локо» заслужил победу. Я поздравляю команду.

    – Что случилось в концовке матча? Почему пропустили два мяча?

    – Вообще непонятно. За три минуты получили два быстрых гола. Получили один, не успели вернуться, глаза открыть, нам забили второй.

    – Много слухов о вашем будущем ходит. Остаетесь в «Зените»?

    – Я не знаю о слухах, счастлив в «Зените». Что дальше будет, не могу сказать.

    • Прошлый сезон Джореджевич провел в аренде в «Арсенале».
    • «Спорт Бизнес Online» сообщал, что игрок может перейти в «Рубин». По информации «Р-спорт», «Зенит» может обменять Джорджевича на игрока «Селтика» Тома Рогича.
    • Контракт футболиста с санкт-петербуржцами истекает в 2023 году.

    «Зенит» все тот же: Лунев ошибается, тащат только Азмун и Дзюба. Но есть и другая серьезная проблема

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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