«Интер» предложил контракт 36-летнему Алвесу

Защитник Дани Алвес покинул «ПСЖ». По сведениям бразильского издания UOL Esporte, контракт футболисту предложил «Интер». Известно, что в игроке заинтересован главный тренер итальянцев.

Тренер считает, что Алвес идеально впишется в его схему 3-5-2. Защитник вместе со сборной дошел до финала домашнего Кубка Америки.