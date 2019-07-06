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    «Интер» предложил контракт 36-летнему Алвесу

    Защитник Дани Алвес покинул «ПСЖ». По сведениям бразильского издания UOL Esporte, контракт футболисту предложил «Интер». Известно, что в игроке заинтересован главный тренер итальянцев.

    Тренер считает, что Алвес идеально впишется в его схему 3-5-2. Защитник вместе со сборной дошел до финала домашнего Кубка Америки.

    Источник: UOL Esporte

    Бразильское спортивное СМИ. Аудитория в твиттере - 996 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1504

      Леха из Твери 7 минут назад

      Забавно, на этой же позиции когда-то играл Майкон, выигравший с клубом ЛЧ. По ходу это какой-то "флешбек" из прошлого. Вдруг снова с новым бразицельм чего-то добьются. Но для этого еще нужен второй Милито). Вообще если честно хочется, чтоб Сериа-А вновь стала самой сильной лигой мира. Как же чертовски приятно было наблюдать за ней в конце 90ых- и в начале 2000-ых. Определенно никакая премьер-лига с примерой с ней в сравнение не шла.

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