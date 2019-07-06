«Интер» предложил контракт 36-летнему Алвесу

Забавно, на этой же позиции когда-то играл Майкон, выигравший с клубом ЛЧ. По ходу это какой-то "флешбек" из прошлого. Вдруг снова с новым бразицельм чего-то добьются. Но для этого еще нужен второй Милито). Вообще если честно хочется, чтоб Сериа-А вновь стала самой сильной лигой мира. Как же чертовски приятно было наблюдать за ней в конце 90ых- и в начале 2000-ых. Определенно никакая премьер-лига с примерой с ней в сравнение не шла.
Защитник Дани Алвес покинул «ПСЖ». По сведениям бразильского издания UOL Esporte, контракт футболисту предложил «Интер». Известно, что в игроке заинтересован главный тренер итальянцев.
Тренер считает, что Алвес идеально впишется в его схему 3-5-2. Защитник вместе со сборной дошел до финала домашнего Кубка Америки.
- Интерес к Алвесу также проявляет «Фенербахче», а «Барселона» не захотела возвращать своего бывшего игрока.
- Больше всего матчей на клубном уровне Алвес провел за «Барселону» (2008-2016 годы, 247 встреч в Примере, 14 голов).
- Алвес – обладатель Кубка Америки и двух Кубков конфедераций.