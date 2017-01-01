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    Игнатьев: «Мурило с мячом работает так, что Смолов спросил: «Ты раньше в атаке играл?»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о защитнике команды Мурило Серкейре. Бразилец пришел в московский клуб летом из родного «Крузейро».

    – Бразилец Мурило, которого привезли из «Крузейро», вам не конкурент?

    – На сборах его наигрывали в центре обороны. Кстати, парень производит неплохое впечатление. Мощный, неуступчивый, особенно в верховых единоборствах. А с мячом работает так, что Федя Смолов спросил: «Ты раньше в атаке играл?»

    – Это он к чему?

    – Мурило не лупит абы куда, а дорожит мячом, всe через пас. Бразильская школа! Но какое-то время ему, конечно, потребуется на адаптацию.

    • Главный тренер Юрий Семин анонсировал появление Мурило на поле в матче с «Зенитом».
    • В чемпионате Бразилии 2019 года Мурило вышел на поле всего один раз.
    • Рыночная стоимость защитника – 1 миллион евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +969

      Derzkiy1 29 минут назад

      Гильерме думаю тоже будет техничнее Феди ...

      0
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      Рейтинг: +2685

      Yev 1 час назад

      Дал же ж Бог фамилию

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    • ...
      Рейтинг: +1862

      Рубинище 1 час назад

      В Бразилии любой защитник сильнее Феди в нападении играть будет, дитя лимита.

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