Игнатьев: «Мурило с мячом работает так, что Смолов спросил: «Ты раньше в атаке играл?»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о защитнике команды Мурило Серкейре. Бразилец пришел в московский клуб летом из родного «Крузейро».

– Бразилец Мурило, которого привезли из «Крузейро», вам не конкурент?

– На сборах его наигрывали в центре обороны. Кстати, парень производит неплохое впечатление. Мощный, неуступчивый, особенно в верховых единоборствах. А с мячом работает так, что Федя Смолов спросил: «Ты раньше в атаке играл?»

– Это он к чему?

– Мурило не лупит абы куда, а дорожит мячом, всe через пас. Бразильская школа! Но какое-то время ему, конечно, потребуется на адаптацию.