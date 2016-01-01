«Рома» может купить форварда «Реала» Мариано

Нападающий «Реала» Мариано Диас попал в сферу интересов «Ромы», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 25-летний доминиканец – альтернативный вариант для римлян, если клубу не удастся подписать Гонсало Игуаина из «Ювентуса».

Скорее всего, форварду мадридцев придется пойти на понижение зарплаты, поскольку «Рома» платить ему 6 миллионов евро в год не готова.