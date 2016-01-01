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    «Рома» может купить форварда «Реала» Мариано

    Нападающий «Реала» Мариано Диас попал в сферу интересов «Ромы», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, 25-летний доминиканец – альтернативный вариант для римлян, если клубу не удастся подписать Гонсало Игуаина из «Ювентуса».

    Скорее всего, форварду мадридцев придется пойти на понижение зарплаты, поскольку «Рома» платить ему 6 миллионов евро в год не готова.

    • Прошлым летом Мариано вернулся из «Лиона» в «Реал» за 21,5 миллиона евро.
    • В минувшем сезоне он провел 19 матчей и забил четыре гола.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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