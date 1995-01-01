Фанаты «Ростова»: «Мы готовы закрыть глаза на провокации «Чайки». Пусть только не играют на нашем стадионе договорные матчи»

Президент «Чайки» Андрей Чайка извинился перед болельщиками «Ростова» за то, что назвал их «больными». Ростовские фанаты в сообществе в социальной сети отреагировали на слова функционера.
«Сегодня на пресс-конференции господин Чайка от своего и от лица одноименного клуба принес неуклюжие извинения болельщикам нашей команды за свою речь — «я не я, а лошадь не моя».
Окей, мы готовы закрыть глаза на провокации «Чайки». Пусть только президент ФК «Чайка» публично пообещает, что его команда не сыграет на нашем стадионе ни одного договорного или любого другого подозрительного матча», – сказано в заявлении фанатов «Ростова».
- Контрольно-дисциплинарный комитет проводит расследование по итогам матча 27-го тура ПФЛ прошлого сезона «Чайка» – «Черноморец» (3:1). Игра могла носить договорной характер.
- После этого матча «Урожай» занял первое место в таблице и вышел в ФНЛ.
- КДК РФС отстранил трех игроков «Черноморца» на три года, тренера команды – на один год. Также РФС на год запретил гендиректору «Урожая» Дмитрию Градиленко осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.