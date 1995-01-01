Фанаты «Ростова»: «Мы готовы закрыть глаза на провокации «Чайки». Пусть только не играют на нашем стадионе договорные матчи»

Президент «Чайки» Андрей Чайка извинился перед болельщиками «Ростова» за то, что назвал их «больными». Ростовские фанаты в сообществе в социальной сети отреагировали на слова функционера.

«Сегодня на пресс-конференции господин Чайка от своего и от лица одноименного клуба принес неуклюжие извинения болельщикам нашей команды за свою речь — «я не я, а лошадь не моя».

Окей, мы готовы закрыть глаза на провокации «Чайки». Пусть только президент ФК «Чайка» публично пообещает, что его команда не сыграет на нашем стадионе ни одного договорного или любого другого подозрительного матча», – сказано в заявлении фанатов «Ростова».