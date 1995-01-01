Президент «Чайки» – о словах фанатов «Ростова»: «Не обращаем внимания на больных. С ними должны работать психологи»

Президент «Чайки» Андрей Чайка подчеркнул, что клуб не собирается отвечать на слова фанатов «Ростова».

Ранее ростовские болельщики выступили с заявлением по поводу того, что команда из Песчанокопского будет проводить матча в новом сезоне на «Ростов Арене».

«Видели заявление болельщиков «Ростова», но отвечать им не будем. Мы на больных людей не обращаем внимания. Это те люди, которые абсолютно не понимают, что такое футбол, что такое спорт. Это люди из потустороннего мира, с ними надо работать психологам и людям, которые занимаются экстремизмом.

Что они имеют в виду, когда говорят, что оставляют за собой право действовать на своe усмотрение, я не знаю, но мы ничего менять не будем», – сказал Чайка.