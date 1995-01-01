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    Фанаты «Ростова» – «Чайке»: «Вы ошиблись, ребята. «Ростов Арена» – наш дом. Ваш – в другом месте»

    Фанаты «Ростова» выступили с заявлением по поводу того, что «Чайка» из Песчанокопского в сезоне-2019/20 будет проводить свои матчи в ФНЛ на «Ростов Арене».

    «Мы, объединение фанатов «Ростсельмаша», выражаем своe резкое несогласие в связи с появившейся официальной информацией, представленной от лица ФК «Чайка», о заявлении наших секторов 116, 117 и 118 своими. В своей абонементной программе «Чайка» позиционирует вышеназванные сектора: «Наш дом».

    Вы ошиблись, ребята!!! Это наш дом! Ваш дом – в другом месте! В Ростове одна команда и называется она явно не «Чайка». Предлагаем вам как минимум оставить наши сектора в покое и разместить своих болельщиков на других трибунах! На ответ ФК «Чайки» мы даeм три дня. Если вы проигнорируете наше предложение, мы оставляем за собой право действовать на своe усмотрение», – говорится в сообщении болельщиков в телеграм-канале «Желто-синие будни».

    Источник: Телеграм-канал «Желто-синие будни»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3536

      vladik12 6 минут назад

      Ого, у "Ростова" есть болельщики? Удивлен, что этот клуб кому-то нужен).

      0
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      Рейтинг: +1680

      SIRIUS 2002 12 минут назад

      Ребята, давайте жить дружно..

      1
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      Рейтинг: +425

      shikari__ 17 минут назад

      а что со стадионом "Олимп - 2"? или он уже для ФНЛ не годится или "Чайке" не походит по статусу?

      1
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      Рейтинг: +17

      grigory 19 минут назад

      Свиньи акститемь,великий клуб это СКА Ростов ,а вы так подстилки мясные

      -1
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      Рейтинг: +5048

      prezent2017 30 минут назад

      Вопрос надо майданом решать. Желто-синим.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +267

      GSmall 35 минут назад

      А Зениту по)

      0
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      Рейтинг: +991

      Вот оно чё Михалыч 40 минут назад

      Вот что бывает ,когда у людей нет больших дел и больших целей для себя любимых.Начинается какая то тупая херня, мышиная возня...."мы оставляем за собой право действовать на своe усмотрение" -- это что ? это как ? Морды будете бить ? Ломать челюсти, крошить ребра, протыкать ножами и заточками сердца, печень и почки ? Для чего ? Во имя чего ? Кого собираетесь уничтожать ? Врага из другой страны, который вторгся на вашу землю, для того чтобы поработить вас ?
      Воистину сказано --если Создатель хочет наказать человека, то лишает его разума.

      2
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      Рейтинг: +2407

      AtticusFinch > Вот оно чё Михалыч 36 минут назад

      Хватит уже чушь нести..."врага из другой страны"..ты хоть сам читаешь свои высеры?"вторгся на вашу землю")))ахахахаха...

      0
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      Рейтинг: +991

      Вот оно чё Михалыч > AtticusFinch 26 минут назад

      Гыыы Шляпа ,а по существу темы есть чо нить? У кота даже не спрашиваю, он уже давно мышей не ловит.))

      0
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      Рейтинг: +2407

      AtticusFinch > Вот оно чё Михалыч 10 минут назад

      опять детский сад...

      0
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      Рейтинг: +1213

      Фанат Рубина 41 минуту назад

      ну помню спартак и цска в лужниках однажды жили, ничего дружно жили.
      вроде свинки и кони. а дружили??

      -1
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      Рейтинг: +572

      Джой 42 минуты назад

      Где-то чайки, у кого то бакланы

      0
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      Рейтинг: +731

      acor94 49 минут назад

      Пару лет назад ходил на ленинградское дерби в кубке России на новой арене. Хоть номинально хозяевами были Динамо, никто вираж не переносил.

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