Фанаты «Ростова» – «Чайке»: «Вы ошиблись, ребята. «Ростов Арена» – наш дом. Ваш – в другом месте»

Фанаты «Ростова» выступили с заявлением по поводу того, что «Чайка» из Песчанокопского в сезоне-2019/20 будет проводить свои матчи в ФНЛ на «Ростов Арене».

«Мы, объединение фанатов «Ростсельмаша», выражаем своe резкое несогласие в связи с появившейся официальной информацией, представленной от лица ФК «Чайка», о заявлении наших секторов 116, 117 и 118 своими. В своей абонементной программе «Чайка» позиционирует вышеназванные сектора: «Наш дом».

Вы ошиблись, ребята!!! Это наш дом! Ваш дом – в другом месте! В Ростове одна команда и называется она явно не «Чайка». Предлагаем вам как минимум оставить наши сектора в покое и разместить своих болельщиков на других трибунах! На ответ ФК «Чайки» мы даeм три дня. Если вы проигнорируете наше предложение, мы оставляем за собой право действовать на своe усмотрение», – говорится в сообщении болельщиков в телеграм-канале «Желто-синие будни».