Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    «Чайка» в новом сезоне ФНЛ будет выступать на «Ростов Арене»

    Пресс-служба «Чайки» из Песчанокопского сообщила, что команда в следующем сезоне будет выступать на «Ростов Арене» – основном стадионе «Ростова».

    В сезоне-2018/19 команда заняла первое место в таблице ПФЛ в зоне Юг и вышла в ФНЛ.

    «Футбольный Клуб «Чайка» благодарит вас за проявленное терпение и с радостью сообщает, что основным местом для проведения домашних матчей нашей команды в сезоне-2019/20 стал один из лучших стадионов России – «Ростов Арена».

    Данное решение было принято при всесторонней поддержке губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, а также министерства спорта Ростовской области. Кроме того, мы благодарим представителей ФГУП «Спорт-Инжиниринг», являющегося собственником стадиона за оперативную реакцию на запрос нашего футбольного клуба.

    К сожалению, на данный момент максимальная загруженность ростовского стадиона «Олимп-2», обеспечивающего тренировочный процесс главной команды ФК «Ростов», ее молодежного состава, а также детско-юношеских команд, не позволяет нашей команде выступать на «Олимпе» в рамках Первенства ФНЛ. Мы также выражаем благодарность руководству желто-синих за диалог и поиски компромисса.

    Мы глубоко убеждены, что хорошего футбола не может быть много и приглашаем всех поклонников самого популярного вида спорта на матчи нашей команды. Уверены, что появление «Чайки» на «Ростов Арене» станет дополнительной возможностью для донских болельщиков посетить главный стадион области и выразить свою поддержку нашему клубу.

    Мы ждем вас на «Ростов-Арене», – говорится в заявлении клуба в инстаграме.

    Источник: Инстаграм «Чайки»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71966
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru