«Чайка» в новом сезоне ФНЛ будет выступать на «Ростов Арене»

Пресс-служба «Чайки» из Песчанокопского сообщила, что команда в следующем сезоне будет выступать на «Ростов Арене» – основном стадионе «Ростова».

В сезоне-2018/19 команда заняла первое место в таблице ПФЛ в зоне Юг и вышла в ФНЛ.

«Футбольный Клуб «Чайка» благодарит вас за проявленное терпение и с радостью сообщает, что основным местом для проведения домашних матчей нашей команды в сезоне-2019/20 стал один из лучших стадионов России – «Ростов Арена».

Данное решение было принято при всесторонней поддержке губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, а также министерства спорта Ростовской области. Кроме того, мы благодарим представителей ФГУП «Спорт-Инжиниринг», являющегося собственником стадиона за оперативную реакцию на запрос нашего футбольного клуба.

К сожалению, на данный момент максимальная загруженность ростовского стадиона «Олимп-2», обеспечивающего тренировочный процесс главной команды ФК «Ростов», ее молодежного состава, а также детско-юношеских команд, не позволяет нашей команде выступать на «Олимпе» в рамках Первенства ФНЛ. Мы также выражаем благодарность руководству желто-синих за диалог и поиски компромисса.

Мы глубоко убеждены, что хорошего футбола не может быть много и приглашаем всех поклонников самого популярного вида спорта на матчи нашей команды. Уверены, что появление «Чайки» на «Ростов Арене» станет дополнительной возможностью для донских болельщиков посетить главный стадион области и выразить свою поддержку нашему клубу.

Мы ждем вас на «Ростов-Арене», – говорится в заявлении клуба в инстаграме.