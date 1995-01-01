Самедов: «Я в переговорах с иностранным клубом не из ближнего зарубежья. На следующей неделе станет все ясно»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поговорил о будущем. Футболист ведет переговоры с иностранным клубом.

«Я пока в переговорах. Это клуб не из России. И не ближнее зарубежье. Не хочу сейчас много об этом говорить.

Если получится, то хорошо. Не получится, значит, так надо. Вообще еще все может произойти. Может, будет клуб и в России. Думаю, на следующей неделе станет все ясно», – сказал Самедов.