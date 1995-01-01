Самедов: «Я в переговорах с иностранным клубом не из ближнего зарубежья. На следующей неделе станет все ясно»

Исландия ,перу,ботсвана?что интересно)
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поговорил о будущем. Футболист ведет переговоры с иностранным клубом.
«Я пока в переговорах. Это клуб не из России. И не ближнее зарубежье. Не хочу сейчас много об этом говорить.
Если получится, то хорошо. Не получится, значит, так надо. Вообще еще все может произойти. Может, будет клуб и в России. Думаю, на следующей неделе станет все ясно», – сказал Самедов.
- Последний клуб футболиста – «Крылья Советов».
- Самарцы стали первым немосковским клубом для игрока.
- Главное достижение в карьере Самедова – победа со «Спартаком» в чемпионате России.