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    Самедов: «Я в переговорах с иностранным клубом не из ближнего зарубежья. На следующей неделе станет все ясно»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поговорил о будущем. Футболист ведет переговоры с иностранным клубом.

    «Я пока в переговорах. Это клуб не из России. И не ближнее зарубежье. Не хочу сейчас много об этом говорить.

    Если получится, то хорошо. Не получится, значит, так надо. Вообще еще все может произойти. Может, будет клуб и в России. Думаю, на следующей неделе станет все ясно», – сказал Самедов.

    • Последний клуб футболиста – «Крылья Советов».
    • Самарцы стали первым немосковским клубом для игрока.
    • Главное достижение в карьере Самедова – победа со «Спартаком» в чемпионате России.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +293

      GSmall 1 час назад

      Исландия ,перу,ботсвана?что интересно)

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