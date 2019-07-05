Геркус: «Кварацхелия выбрал борьбу за выживание вместо Лиги чемпионов»

Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об уходе из столичной команды полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Рубин».

«Любопытно, как себя повел игрок и его представители в условии выбора между безусловно привлекательной для любого игрока перспективой – игре в Лиге чемпионов, и перспективой менее привлекательной – борьбе за выживание. Игрок выбрал второе. Выбор неочевидный и настораживающий. Как такое случилось? Правильно ли он понимал, что делает? Вопрос остается без ответа.

По моему опыту, игра в ЛЧ это козырной туз в переговорах. Даже меньшие козыри – борьба за медали – срабатывали. Вспомним Джеффа Фарфана и Игоря Денисова. Оба переходили в «Локо» из-за игровых амбиций, а не из-за финансовых преимуществ. Тем более Лига чемпионов! Возможно Хвича был неуверен, возможно испугался конкуренции, но одно бесспорно – он оценивал свои игровые перспективы. И отчего-то выбрал «Рубин». Любопытно. Посмотрим, был ли он прав.

Я не знаю, как договаривались с игроком и договаривались ли, но, снова сошлюсь на свой опыт, ясно одно – такие договоренности ключ к взаимному успеху. Аренда Игоря Денисова и постоянный контракт с ним, аренда Соломона Кверквелия, Эдера и Гжегожа Крыховяка и последовавшие постоянные контракты – все эти случаи благополучно продолжившегося сотрудничества основывались на абсолютном доверии и искренности в отношениях между игроками и клубом. Достичь таких отношений непросто, но их плоды крайне продуктивны. Прогрессом игрока должны пользоваться обе стороны – это честно и взаимовыгодно», – заявил Геркус.