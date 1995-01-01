Буффон: «Мне прелагали 1-й номер и капитанскую повязку, но я не хочу ничего забирать»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что он отказался от 1-го номера, под которым сейчас играет Войцех Щесны, а также от капитанской повязки, принадлежащей Джорджо Кьеллини.

«Щесны мне предлагал 1-й номер, а Кьеллини – капитанскую повязку, но я не хочу ничего забирать. Я буду горд иметь такого капитана, как Джорджо, он мне как брат.

Я здесь не для того, чтобы считать, сколько минут я смогу провести на поле. Здесь есть иерархия. Основным вратарем заслуженно является Щесны, а я должен быть всегда готов его подменить», – сказал 41-летний футболист.

Буффон заключил с «Ювентусом» контракт до 2020 года.

Ранее он выступал за туринский клуб с 2001 по 2018 год.

Буффон провел 656 матчей, в которых пропустил 518 голов.

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