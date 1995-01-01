Буффон будет выступать за «Ювентус» под 77-м номером

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выбрал игровой номер.

41-летний футболист будет выступать за туринскую команду с цифрой «77» на спине.

Свой выбор Буффон объяснил следующим образом.

«77-й номер – это небольшая часть моей истории. С этим номером в «Парме» я провел сенсационный сезон, после чего у меня появилась возможность отправиться в «Ювентус», – сказал голкипер.

Буффон заключил с «Ювентусом» контракт до 2020 года.

Ранее он выступал за туринский клуб с 2001 по 2018 год.

Буффон провел 656 матчей, в которых пропустил 518 голов.