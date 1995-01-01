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    Буффон будет выступать за «Ювентус» под 77-м номером

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выбрал игровой номер.

    41-летний футболист будет выступать за туринскую команду с цифрой «77» на спине.

    Свой выбор Буффон объяснил следующим образом.

    «77-й номер – это небольшая часть моей истории. С этим номером в «Парме» я провел сенсационный сезон, после чего у меня появилась возможность отправиться в «Ювентус», – сказал голкипер.

    • Буффон заключил с «Ювентусом» контракт до 2020 года.
    • Ранее он выступал за туринский клуб с 2001 по 2018 год.
    • Буффон провел 656 матчей, в которых пропустил 518 голов.

    Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»

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    Сегодня, 21:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +441

      Санёк 17 1 минуту назад

      Семёрки,в них играют лучшее

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