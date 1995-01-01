Буффон: «Счастлив, что вернулся домой»

Вратарь Джанлуиджи Буффон прокомментировал свое возвращение в «Ювентус».

«Всем привет. Хотел бы поприветствовать вас еще раз. Я счастлив, что вернулся домой и снова имею возможность обнять вас и получить ваши объятия.

Это один из самых красивых и счастливых дней в моей жизни. Сегодня я получил доказательства того, что жизнь невероятна и всегда стоит мечтать», – сказал Буффон.