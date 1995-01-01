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    Буффон: «Счастлив, что вернулся домой»

    Вратарь Джанлуиджи Буффон прокомментировал свое возвращение в «Ювентус».

    «Всем привет. Хотел бы поприветствовать вас еще раз. Я счастлив, что вернулся домой и снова имею возможность обнять вас и получить ваши объятия.

    Это один из самых красивых и счастливых дней в моей жизни. Сегодня я получил доказательства того, что жизнь невероятна и всегда стоит мечтать», – сказал Буффон.

    • 41-летний голкипер заключил с «Ювентусом» контракт до 2020 года.
    • Ранее Буффон выступал за туринский клуб с 2001 по 2018 год.
    • Он провел 656 матчей, в которых пропустил 518 голов.

    Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +723

      САНЁК17 39 минут назад

      Никто не прогонял тебя,ты проста потерял место когда ЮВЕНТУС стал чемпионом с новым командой,не и стабой стали чемпионом

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