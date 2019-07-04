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    Кононов: «Рад, что Зе Луиш не уехал в Китай»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал уход из клуба нападающего Зе Луиша.

    28-летний футболист перешел в «Порту». Сумма трансфера, по данным Sport24, превысила 10 миллионов евро.

    «С Зе Луишем было трогательное прощание. Он для нас значим и как игрок, и как человек. Я рад, что он идет дальше и прогрессирует, а не уезжает в Китай зарабатывать деньги. Зе Луиш идет в клуб, в котором должен добиться успеха и двигаться дальше.

    Он провел замечательное время в «Спартаке» и многое дал команде, в первую очередь – чемпионство. Болельщики его оценили. Он все сделал правильно. Пришел за определенные деньги, повысил свою стоимость и идет дальше, в то время как клуб на нем заработал. Это пример для каждого игрока, который приходит в любую команду и в частности в «Спартак», – сказал Кононов.

    • Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года.
    • За московскую команду форвард провел 109 матчей и забил 35 голов.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2476

      mopecekca 26 минут назад

      пинджака в китае никто не ждет?

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      Рейтинг: +9716

      sssrspartak 31 минуту назад

      по ходу смотрю в этом году с кононовым нам и пятое место не светит!с краснодаром не вижу пока ни фернандо ни ханни не мельгареху!!ваще надо оставить молодежь!!остальных на...

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