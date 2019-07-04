Кононов: «Рад, что Зе Луиш не уехал в Китай»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал уход из клуба нападающего Зе Луиша.

28-летний футболист перешел в «Порту». Сумма трансфера, по данным Sport24, превысила 10 миллионов евро.

«С Зе Луишем было трогательное прощание. Он для нас значим и как игрок, и как человек. Я рад, что он идет дальше и прогрессирует, а не уезжает в Китай зарабатывать деньги. Зе Луиш идет в клуб, в котором должен добиться успеха и двигаться дальше.

Он провел замечательное время в «Спартаке» и многое дал команде, в первую очередь – чемпионство. Болельщики его оценили. Он все сделал правильно. Пришел за определенные деньги, повысил свою стоимость и идет дальше, в то время как клуб на нем заработал. Это пример для каждого игрока, который приходит в любую команду и в частности в «Спартак», – сказал Кононов.