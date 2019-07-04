Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Зенит» объявил о переходе Полоза в «Сочи»

    Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз продолжит карьеру в «Сочи», сообщает официальный сайт питерского клуба.

    Детали трансфера и условия личного контракта 27-летнего футболиста пока неизвестны.

    Ранее «Зенит» отозвал Полоза с тренировочного сбора «Ростова». Минувший сезон игрок провел в аренде в «Рубине».

    • Полоз выступал за «Зенит» с 2017 года.
    • В составе питерской команды форвард провел 31 матч, забил три гола и сделал восемь результативных передач.
    • Рыночная стоимость Полоза – 4 миллиона евро.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:32
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30852

      MaxRnD 17 минут назад

      Это называется, если не съем, так хоть понадкусываю ...

      PS А Дима даже успел на два матча кубка "Париматч" десятку у Зуева отжать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9842

      Garrincha58 22 минуты назад

      не думаю что Полоз хотел туда уйти он хорошо себя чувствовал в Ростове но видать приказали,а вот от Заболотного избавиться не удалось он ещё посидит на лавке пару сезонов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6506

      Skull_Boy 31 минуту назад

      Ххахахахах, молодцы, Оренбург - 6 очков, Урал - 6 очков, Уфа - 6 очков и Сочи - 6 очков, и после этого говорят, что чемп непрогнутый под Газ, как были мешками так и остались и давайте еще Томь проплатите и можно не играть вообще

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1012

      латунный сепаратист 32 минуты назад

      нам предатели в ростове не нужны .убежал за деньгами в питер. оказался на море

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +267

      Lilipyt 49 минут назад

      неплохое усиление в Сочи

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72158
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru