«Зенит» объявил о переходе Полоза в «Сочи»

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Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз продолжит карьеру в «Сочи», сообщает официальный сайт питерского клуба.
Детали трансфера и условия личного контракта 27-летнего футболиста пока неизвестны.
Ранее «Зенит» отозвал Полоза с тренировочного сбора «Ростова». Минувший сезон игрок провел в аренде в «Рубине».
- Полоз выступал за «Зенит» с 2017 года.
- В составе питерской команды форвард провел 31 матч, забил три гола и сделал восемь результативных передач.
- Рыночная стоимость Полоза – 4 миллиона евро.