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    «Реал» предложил «Милану» Мариано Диаса. Мадридцы купили его год назад

    Нападающий «Реала» Мариано Диас может перебраться в «Милан».

    Миланцы ведут переговоры с мадридским клубом по трансферам защитника Тео Эрнандеса и полузащитника Даниэля Себальоса. В их рамках «Реал» предложил «Милану» услуги 25-летнего доминиканца.

    Форвард не входит в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана на предстоящий сезон.

    • Диас перешел в «Реал» из «Лиона» летом 2018 года за 21,5 миллиона евро.
    • В кампании-2018/19 нападающий принял участие в 19-ти матчах на клубном уровне и забил четыре гола.
    • Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3018

      dinar7777dinar 7 минут назад

      Себальоса оставлять нужно.

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