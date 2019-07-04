«Реал» предложил «Милану» Мариано Диаса. Мадридцы купили его год назад

Нападающий «Реала» Мариано Диас может перебраться в «Милан».

Миланцы ведут переговоры с мадридским клубом по трансферам защитника Тео Эрнандеса и полузащитника Даниэля Себальоса. В их рамках «Реал» предложил «Милану» услуги 25-летнего доминиканца.

Форвард не входит в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана на предстоящий сезон.