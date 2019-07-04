«Реал» предложил «Милану» Мариано Диаса. Мадридцы купили его год назад

Себальоса оставлять нужно.
Нападающий «Реала» Мариано Диас может перебраться в «Милан».
Миланцы ведут переговоры с мадридским клубом по трансферам защитника Тео Эрнандеса и полузащитника Даниэля Себальоса. В их рамках «Реал» предложил «Милану» услуги 25-летнего доминиканца.
Форвард не входит в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана на предстоящий сезон.
- Диас перешел в «Реал» из «Лиона» летом 2018 года за 21,5 миллиона евро.
- В кампании-2018/19 нападающий принял участие в 19-ти матчах на клубном уровне и забил четыре гола.
- Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до 2023 года.