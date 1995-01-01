Sport.es: Марсело попросил «Реал» отпустить его. Игроком интересуются «ПСЖ», «Арсенал», «Милан» и «Ювентус»

Похоже на правду. ВЕЛИКИЙ!
Может ещё много пользы принести....
"ЛОМАТЬСЯ" НА СТАРОСТИ ЛЕТ НЕ ХОЧЕТ))))
Левый защитник «Реала» Марсело намерен покинуть клуб этим летом.
По информации Sport.es, у бразильца есть предложения от нескольких команд, и он попросил мадридцев отпустить его.
Как утверждает источник, в услугах 31-летнего футболиста заинтересованы «ПСЖ», «Арсенал», «Милан» и «Ювентус». Игрок хочет подписать долгосрочный контракт с новым клубом и завершить в нем свою европейскую карьеру.
Представители Марсело ведут переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы решить вопрос как можно быстрее.
Защитник сомневается, что получит гарантированное место в составе после прихода Ферлана Менди из «Лиона». Бразилец попросил мадридцев выслушать предложения по нему.
- Марсело перешел в «Реал» из «Флуминенсе» в 2007 году.
- В составе мадридской команды футболист стал четырехкратным чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, трижды завоевал Суперкубок УЕФА и четырежды победил в клубном чемпионате мира.