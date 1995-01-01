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    Sport.es: Марсело попросил «Реал» отпустить его. Игроком интересуются «ПСЖ», «Арсенал», «Милан» и «Ювентус»

    Левый защитник «Реала» Марсело намерен покинуть клуб этим летом.

    По информации Sport.es, у бразильца есть предложения от нескольких команд, и он попросил мадридцев отпустить его.

    Как утверждает источник, в услугах 31-летнего футболиста заинтересованы «ПСЖ», «Арсенал», «Милан» и «Ювентус». Игрок хочет подписать долгосрочный контракт с новым клубом и завершить в нем свою европейскую карьеру.

    Представители Марсело ведут переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы решить вопрос как можно быстрее.

    Защитник сомневается, что получит гарантированное место в составе после прихода Ферлана Менди из «Лиона». Бразилец попросил мадридцев выслушать предложения по нему.

    • Марсело перешел в «Реал» из «Флуминенсе» в 2007 году.
    • В составе мадридской команды футболист стал четырехкратным чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, трижды завоевал Суперкубок УЕФА и четырежды победил в клубном чемпионате мира.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3370

      ivan-football-fan 1 минуту назад

      Похоже на правду. ВЕЛИКИЙ!
      Может ещё много пользы принести....
      "ЛОМАТЬСЯ" НА СТАРОСТИ ЛЕТ НЕ ХОЧЕТ))))

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    • ...
      Рейтинг: +72

      dilshod79 35 минут назад

      Если это было б правдой, Регилона никуда не отпустили бы.По этому, это бред 100%.

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