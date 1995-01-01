Хохлов недоволен Марковым. «Рубин» арендует форварда с правом выкупа

надеюсь не обязательным правом выкупа?
чтобы можно было годик по пользоваться и отправить в динамо!
По информации «Чемпионата», нападающий «Динамо» Евгений Марков перейдет в «Рубин».
Казанцы арендуют 24-летнего футболиста с опцией выкупа.
Как утверждает источник, эта инициатива принадлежит главному тренеру московской команды Дмитрию Хохлову. По мнению специалиста, россиянин проигрывает конкуренцию новичку команды Рамилю Шейдаеву.
- Марков перешел в «Динамо» из «Тосно» в январе 2018 года за 135 тысяч евро.
- В составе москвичей форвард провел 30 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.