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    Хохлов недоволен Марковым. «Рубин» арендует форварда с правом выкупа

    По информации «Чемпионата», нападающий «Динамо» Евгений Марков перейдет в «Рубин».

    Казанцы арендуют 24-летнего футболиста с опцией выкупа.

    Как утверждает источник, эта инициатива принадлежит главному тренеру московской команды Дмитрию Хохлову. По мнению специалиста, россиянин проигрывает конкуренцию новичку команды Рамилю Шейдаеву.

    • Марков перешел в «Динамо» из «Тосно» в январе 2018 года за 135 тысяч евро.
    • В составе москвичей форвард провел 30 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1213

      Фанат Рубина 3 минуты назад

      надеюсь не обязательным правом выкупа?
      чтобы можно было годик по пользоваться и отправить в динамо!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6498

      Skull_Boy 20 минут назад

      Хохлов сам то недотренер, раз маринует Авнченко и просто так отпустил Луценко

      0
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      Рейтинг: +237

      Ашет Арбузян 21 минуту назад

      просто невменяемый....

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