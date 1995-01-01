Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о целях команды на сезон.

«Цели на следующий сезон побороться за каждое очко и, если будет возможность, побороться за еврокубки. Но это наше желание. Такую задачу перед ребятами я не ставлю. Что касается того хватит ли ресурсов, то рассчитывать можно на что-то и без ресурсов. «Реал Сосьедад» в свое время занял второе место без ресурсов.

Зимой была у нас обновленная команда, остались все, кто должен был остаться. Такие, как почти пятикратный лучший игрок Болгарии, Попов. Плюс добавился Козлов, Саплинов и Чистяков. Всего три новых лица в команде. Удовлетворение от того, что остались те, кого смогли оставить из тех, кто был в том сезоне», – сказал Карпин.